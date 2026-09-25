Na meču Crvene zvezde i Žalgirisa Srđan Đoković je nosio jedan od samo 100 primeraka sata izrađenog u čast karijere njegovog sina Novaka.

Izvor: MN PRESS

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u društvu svog oca Srđana gledao je prvi meč Crvene zvezde u novoj sezoni Evrolige. Podrška Đokovića nije pomogla da crveno-bijeli savladaju Žalgiris, ali je njihovo prisustvo u hali privuklo veliku pažnju javnosti. Mnogima je za oko zapao detalj na ruci Srđana Đokovića, koji je nosio specijalni sat.

Riječ je o modelu marke Iblo (Hublot), koja je napravila posebnu seriju satova posvećenu najboljem teniseru svih vremena. Povod je bila 24. grend slem titula koju je osvojio Novak Đoković i njegov rekord koji će u svijetu tenisa još dugo godina biti potpuno nedostižan za nasljednike.

Pomenuta kompanija sa kojom Đoković već godinama sarađuje napravila je ograničenu seriju satova, a u njihovoj izradi koristila je opremu upravo najboljeg tenisera svijeta. Delovi majica u kojima je Đoković igrao, kao i dijelovi reketa sa kojim je stizao do najvećih trofeja u svijetu tenisa iskorišćeni su da bi se od njih napravili satovi. Jedan takav završio je na ruci Srđana Đokovića.

Vidi opis Srđan Đoković u Areni pokazao specijalnu "čuku": Napravljeno 100 komada, zbog Novaka je poseban Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 15 15 / 15 AD

Na svijetu postoji samo 100 ovakvih satova, a njihova cijena bila je oko 55.000 evra. Naravno, svi su rasprodati veoma brzo nakon puštanja u prodaju, a svojevremeno smo i na ruci Novaka Đokovića vidjeli identičan primerak. Da li je to isti sat koji već neko vreme nosi njegov otac Srđan ili Đokovići imaju više satova napravljenih od Novakove opreme, ostaće misterija.

Bonus video:

Pogledajte 00:19 Novak Đoković i Srđan Đoković na utakmici Zvezda Žalgiris u Evroligi u Beogradskoj areni Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)