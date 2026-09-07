Bomba u Sarajevu: Psuje na srpskom, dominirao u Turskoj, sada potpisuje za Bosnu!

Najbolji asistent turske lige iz prošle sezone Kej van der Vurst potpisaće ugovor sa sarajevskom Bosnom i igraće za ovaj tim naredne sezone.

Izvor: MN PRESS

Kej van der Vurs de Vries konačno dolazi u ABA ligu! Sada 24-godišnji Holanđanin biće plejmejker Bosne u novoj sezoni, a dolazi iz Bujučekmečea gdje je bio sjajan sa 12,4 poena, 8,7 asistencija, 3,3 skoka i jednom ukradenom loptom po meču.

Holanđanin je visok 191 centimetara, a razvijao se u Ostendeu gdje mu je mentor bio srpski plejmejker Dušan Đorđević. Najbolji asistent turske lige iz prošle sezone je nakon toga prešao u Palensiju, pa u Huventud, da bi poslije Ljeide i Bujučekmečea došao u Sarajevo.

Prošle sezone je igrao 32 minuta u prosjeku u dresu tima iz Istanbula gdje je igrao sa Vasilijem Pušicom. Već se dobro snalazi sa igračima i trenerima sa ovih prostora, godinama ga je trenirao selektor Bosne i Hercegovine i prvi trener Bosne Dario Đerđa.

Psuje na srpskom!

Izvor: MN PRESS

Mi smo ga upoznali na Eurobasketu 2022. godine kada je igrao protiv reprezentacije Srbije, a čuli smo da psuje na srpskom na treninzima pa smo morali da ga pitamo - otkud to?

"Moj saigrač i kapiten je Srbin Dušan Đorđević, trener u Ostendeu Dario Đerđa je Hrvat, a najbolji drug mi je Bosanac koji igra za Belgiju Haris Bratanović i pokupio sam neke riječi. Te riječi koristim na dnevnoj bazi", rekao je Van der Vurst na početku razgovora za MONDO.

Posebno se osvrnuo na Dušana Đorđevića. Nekadašnji juniorski reprezentativac Srbije ostavio je veliki trag u njegovoj karijeri, bio mu je mentor godinama.

"On je tu već 12 sezona i lider je i na terenu i van njega. Nisam se čuo sa njim pred meč, ali smo razgovarali tokom cijelog ljeta, pomagao mi je na daljinu savjetima. Mnogo toga me je naučio i jako sam mu zahvalan, kao i treneru Đerđi koji mi je dao priliku i pomaže mi svakog dana", otkrio nam je plej Ostendea i najveća nada holandske košarke.

Pogledajte 02:47 Kej van der Vurst Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Naglasio je da je već tada nekoliko puta bio na ovim prostorima, koje će sada jako dobro upoznati.

"Bio sam dva puta u Beogradu, jednom u Bosni i Hercegovini, nekoliko puta u Hrvatskoj tako da sam dosta puta posjetio Balkan. Za mene je to sve isto, ali jako je lijepo. Potpuno je drugačije od kulture iz koje mi dolazimo", iskren je on.

Ipak, na pitanje koje sve riječi na srpskom zna - nije baš smio da ih kaže. "Ne smijem da vam kažem! Znam da kažem 'kako si', 'šta radiš', a onda su sve ostalo psovke! Mislim da je to zato što ih po cijeli dan slušamo i onda odjednom krenemo da ih koristimo i mi u svakodnevnom životu", rekao je plej Holandije 2022. godine na Eurobasketu.