Zvanično: Bosna u Evrokupu umjesto Monaka!

Bosna je i zvanično ekipa koja će da zamijeni Monako u Evrokupu.

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Monako je u velikoj krizi, izbačen je iz Evrokupa, pa i iz šampionata Francuske i pitanje je da li će uspjeti da opstane, pošto nema gdje da igra. Sada je stigla i potvrda iz drugog po rangu evropskog takmičenja o promenama.

Umjesto Monaka će naredne sezone igrati ekipa Bosne. Dakle, tim iz Sarajeva će zameniti francusku ekipu u narednoj sezoni što je potvrđeno i zvanično od strane Evrokupa, ali i samog kluba.

"Bosna je kompletirala spisak timova za novu sezonu. Sve je spremno, uskoro počinjemo", stoji u objavi Evrokupa i potvrdi da će učestvovati 32 ekipe i da tu više nema Monaka.

32 teams. One goal.



BOSNA BH Telecom Sarajevo completes the lineup, and the stage is officially set!



The countdown to greatness is on. ⏳#RoadToGreatnesspic.twitter.com/XBLz6rFkuP — BKT EuroCup (@EuroCup)September 1, 2026

Košarkaši Bosne će u grupnoj fazi igrati sa Bahčešehirom, Balkan Botevgradom, Manresom, Lietkabelisom, Ulmom, PAOK-om i Romom.

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