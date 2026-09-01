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Zvanično: Bosna u Evrokupu umjesto Monaka!

Zvanično: Bosna u Evrokupu umjesto Monaka!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Bosna je i zvanično ekipa koja će da zamijeni Monako u Evrokupu.

KK Bosna, košarkaši Bosne Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Monako je u velikoj krizi, izbačen je iz Evrokupa, pa i iz šampionata Francuske i pitanje je da li će uspjeti da opstane, pošto nema gdje da igra. Sada je stigla i potvrda iz drugog po rangu evropskog takmičenja o promenama.

Umjesto Monaka će naredne sezone igrati ekipa Bosne. Dakle, tim iz Sarajeva će zameniti francusku ekipu u narednoj sezoni što je potvrđeno i zvanično od strane Evrokupa, ali i samog kluba.

"Bosna je kompletirala spisak timova za novu sezonu. Sve je spremno, uskoro počinjemo", stoji u objavi Evrokupa i potvrdi da će učestvovati 32 ekipe i da tu više nema Monaka.

Košarkaši Bosne će u grupnoj fazi igrati sa Bahčešehirom, Balkan Botevgradom, Manresom, Lietkabelisom, Ulmom, PAOK-om i Romom.

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Tagovi

KK Bosna Evrokup košarka

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