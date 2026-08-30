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Monako ne igra Evrokup, mijenja ga sarajevska Bosna?!

Monako ne igra Evrokup, mijenja ga sarajevska Bosna?!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Monako neće igrati Evroligu, ali po svemu sudeći ni Evrokup, a priliku bi mogle da iskoriste Sarajlije.

KK Bosna, košarkaši Bosne Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Košarkaški klub Monako dotakao je dno i nakon što mu je Košarkaški saveze Francuske odbio žalbu ne može da učestvuje u profesionalnim takmičenjima pod njihovom ingerencijom. To znači da bi Monako mogao da ove sezone igra samo treći rang takmičenja, a pod upitnikom je njegovo učešće u evropskim takmičenjima.

Zbog problema sa finansijama Monako je ranije ostao bez mjesta u Evroligi i velikog broja igrača i najavljeno je da će se vratiti u Evrokup, ali je to sada upitno.

Klub je na korak od gašenja i po svemu sudeći neće moći da učestvuje ni u Evrokupu, a njegovo mjesto mogla bi da zauzme sarajevska Bosna, objavio je “Meridiansport”.

Bosna je prošle sezone osim ABA lige igrala i FIBA Evropa kup, a “studenti” bi sada mogli dobiti priliku da zaigraju na još većoj evropskoj sceni.

U narednim danima trebala bi biti poznata sudbina Monaka, koji je 2025. godine čak igrao finale Evrolige, a nakon toga ćemo znati i da li je Bosna dobila njegovo mjesto u Evrokupu.

Tagovi

KK Bosna Evrokup

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