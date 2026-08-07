"I kad smo u go**ima, mi smo Partizan": Petrović otkrio šta mu je rekao Jokanović kad ga je vidio

Radosav Petrović pričao je i o psovki koju mu je Slaviša Jokanović rekao kada ga je vidio.

Izvor: MN Press/Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Radosav Petrović pričao je otvoreno o situaciji u Partizanu, problemima koji postoje, prelaznom roku, stanju u klubu. Sve to uzima dosta energije od ljudi u klubu, pa je tako otkrio i jednu anegdotu sa ručka koji je imao sa čuvenim Slavišom Jokanovićem.

"Ljube Ranković i ja smo ručali sa Slavišom Jokanovićem, pričali smo o Partizanu. Rekao je jednu stvar kada je vidio kako izgledamo umorno nas dvojica, rekao je, citiraću ga, moraću da budem vulgaran - Raćo, osmijeh na lice i kad smo u go**ima, mi smo Partizan", nasmijao se Petrović na konferenciji za medije.

Na taj način je vjerovatno i slikovito opisao sa kakvim sve problemima se suočavaju u klubu i kako to sve izgleda spolja, posebno kada ih drugi ljudi vide.

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