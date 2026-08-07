"Neko treba da otpusti ove idiote": Podkaster pričao o Đokoviću, svi ga prozivaju zbog jedne rečenice

Jedan od podkastera dao je izjavu koja je izazvala buru, tvrdi da bi osvojio nekoliko poena protiv Novaka Đokovića u setu.

Izvor: Roy Rochlin / Getty images / Profimedia

Ponekad je zaista teško objasniti koliko su pojedinci samouvjereni i koliko misle da mogu da budu bolji od profesionalnih sportista. Tako je u jednom podkastu glumac Frensis Elis rekao da je uvjeren da može da osvoji poene protiv Novaka Đokovića. I to ne jedan poen, što bi možda i slučajno moglo da se desi, nego tvrdi da može da osvoji bar po jedan poen u svojim servis gemovima protiv Srbina.

"Ono što bih ja rekao da je teže da dođete do profesionalnog nivoa u golfu u tenisu. Odrastao sam tako što sam igrao tenis, ne takmičim se sa golferima. Da igram protiv profi golfera verovatno bih izgubio svaku rupu", počeo je Elis.

What’s a harder sport to get into?



Golf or Tennis?



“I think that if I played Novak Djokovic in a full set of tennis, on my serve, I might win one point per game” -Francispic.twitter.com/yfTYmpSyhR — Barstool Sports (@barstoolsports)August 6, 2026

A, onda je izgovorio ono zbog čega ga žestoko prozivaju...

"Da igram cijeli set protiv Novaka, da bih na moj servis osvojio možda jedan poen po gemu. Najviše", poručio je Elis i to je pokrenulo lavinu komentara.

Napadali su ga, prozivali, čak su i "tražili da neko otpusti ovog idiota", kao da ne shvataju da bi teško osvojili poene i protiv 500. tenisera svijeta, a ne protiv najvećeg ikada. Isti taj Elis priča o poenima na svoj servis, kao da igra protiv rekreativca, a ne protiv čovjeka koji ima po mnogima najbolji ritern u istoriji.

"Ne znam, ne bih se složio, igrao si golf na višem nivou nego tenis. U mojoj glavi ako igraš tenis protiv nekoga, da neko igra protiv profi tenisera ne bi vidio lopticu. Nije to samo što znaš da udariš lopticu", odgovorio mu je voditelj podkasta.

Novak se sprema za Sinsinati

Novak Đoković polako kreće sa pripremama za turnir u Sinsinatiju (od 13. do 23. avgusta). Odlučio je da produži malo sebi odmor i da propusti turnir u Montrealu, ali će igrati na drugom Mastersu.

Biće mu to ujedno i priprema za posljednji grend slem sezone, za US open koji se održava u Njujorku (od 30. avgusta do 13. septembra).

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