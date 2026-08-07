"Kad im kažemo koliko nudimo, odu za pet minuta": Radosav Petrović otkrio sve muke Partizana sa pojačanjima

Novi sportski direktor Partizana Radosav Petrović govorio je o svim problemima koje Partizan ima oko dovođenja novih fudbalera.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Idrisu Baba je stigao u Partizan i sportski direktor Radosav Petrović ga je predstavio, a osim o njemu pričao je o mnogim temama. Govorio je o potencijalnim pojačanjima, odlascima, pa i budžetu i platama igrača. Nagasio je da je najveća plata koju klub može da ponudi 20.000 evra i da je to veliki problem u pregovorima.

"Da, maksimalna plata je 20.000 evra mjesečno trenutno u Partizanu. To je najspornija stavka u svim pregovorima. Od trenutka kada sam došao, analitičari imaju tačan podatak, pogledali smo preko 150 igrača, pričali sa 50 i njih 90 odsto je završilo u petom minutu kada smo počeli da pričamo o plati. Platu od 20.000 evra mogu da dobiju i u Mađarskoj, Rumuniji, Jermeniji, Azerbejdžanu i to olakšava posao. Na emociju, osjećaj pripadnosti možemo da razgovaramo sa našim igračima. Kada su stranci u pitanju, bio sam i ja stranac u drugim klubovima, logično je da će igrač da izabere drugu opciju, to je prirodno. Vjerujem da ćemo moći u nekom trenutku da se takmičimo sa drugim. Volio bih da možemo da im nudimo 50 ili 70.000, milionska obeštećenja... Rekao sam da me nisu doveli da budem sportski direktor iz kopački da bih trošio milione, doveli bi nekog drugog. Takve su okolnosti", rekao je Radosav Petrović.

Ko dolazi, ko odlazi?

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Naglasio je da se napredovalo u pregovorima sa ranije pominjanim pojačanjima Nikolom Čumićem i Igorom Miladinovićem. A ako oni dođu mogao bi neko i da ode.

"Nadam se da ćemo sjesti ovdje za nekoliko dana opet. Pomjeraju se stvari za Čumića i Milovanovića, ali znate da ne možemo ništa da kažemo dok se posao ne završi. Mogla bi obojica da nam donesu kvalitet, partizanovci su. Na to će se nadovezat i neki odlasci. Da skratim, optimista sam, ali hajde da sačekamo. Imamo upite i za Seka, Zubairua, Trifunovića. Nije isključeno da će se nešto desiti po tom pitanju. Svaki izlazni transfer mora da bude na zadovoljstvo igrača i kluba. Mundijal je oduzeo neko vrijeme, prelazni rok je u nekim zemljama, nije u najvećoj brzini. U avgustu se najviše transfera dešava. Mislim da će tako biti i ovog puta, vjerujem da će neke stvari da se dese u avgustu, ali da sačekamo."

Što se tiče Ognjena Ugrešića, on za sada ostaje u Partizanu.

"Nema značajnijh pomjeranja u odnosu na pisanja medija. Odbili smo ponudu Sasuola, dinamika nije bila zadovoljavajuća. Ima puno interesovanja za njega, očekujemo zvanične ponude u narednim danima. Nismo opterećeni time, nećemo da opterećujemo i njega. Prepoznali su to i klubovi širom Evrope. Vidjećemo šta će se desiti ako se proda. Sigurno će biti u pozitivnom kontekstu. Ako ostane, bićemo takođe presrećni. Može da se razvije još više i da dostigne bolju cijenu. Nije igrao protiv Tobola iz zdravstvenih razloga. Imamo upite i za Nikolu Simića i Milana Vukotića, još uvijek ne zvanično, ali svašta je moguće do kraja prelaznog roka", kaže Petrović.