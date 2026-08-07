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Saša Ilić opominje Dembu Seka: "Vidio sam i ja, ne dešava se prvi put"

Saša Ilić opominje Dembu Seka: "Vidio sam i ja, ne dešava se prvi put"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Saša Ilić je nakon pobjede Partizana nad Tobolom upozorio Dembu Seka na greške u igri, ističući važnost timskog rada.

Saša Ilić o pobjedi Partizana protiv Tobola Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Partizan je pobijedio Tobol 3:0 (1:0) i tako je na korak od prolaska u plej-of Konferencijske lige gdje ga već čeka Hetafe. Saša Ilić je poslije utakmice rekao da se radi o "lijepom rezultatu", ali da je pred ekipom dugačak put u Kazahstan, vremenska razlika, ali isto i nimalo naivan protivnik kome je "poklonjeno" nekoliko šansi pred golom Krunića i koje, srećom, nisu iskorišćene.

"Zadovoljan sam. Trudim se da budem iskren s vama... Večeras su svi dali maksimum. Borili su se do posljednjeg atoma snage. Mene raduje da kada igramo brzo i jednostavno, svima pravimo problem. Da tražim dlaku u jajetu - opet nam se dešavaju neke minimalne greške i to ćemo morati da korigujemo u hodu jer će nas ozbiljnije ekipe kažnjavati", rekao je otvoreno Saša Ilić kome se nije dopala nonšalantnost njegovih igrača u pojedinim trenucima.

Tako je pohvalio Milana Vukotića za partiju i kritikovao ga zbog opuštanja u završnici meča koja je dovela do najbolje šanse za Tobol, dok je upitan i za partiju Dembe Seka koji je postigao prvi gol, ali je isto tako upropastio prvu šansu Partizana.

Demba Sek promašaj protiv Tobola
Izvor: YouTube/Arena sport

Ocijenio je da je dobro sada kod njega što daje golove, da ima veliku brzinu i dobar dribling, ali da mora da pojednostavi igru.

"Primijetio sam i ja neke stvari, ne dešava se prvi put...", rekao je Saša Ilić kada je upitan za sebičnost: "Ja mogu da razumijem mladost. Ta situacija koju je imao Demba Sek, tu se daje lopta, mora da je da, da je postigao gol - i sljedeći put da je doda", rekao je Ilić i dodao da nije zadovoljan kako je njegova ekipa završila meč, kada se opustila.

Koja je poruka ekipi pred revanš za sedam dana kada će biti poznato da li je Partizan stigao do posljednje stepenice u Konferencijske lige: "Možemo puno da napredujemo i ono što me je obradovalo je što smo željeli da igramo fudbal, igrali smo brzo i jednostavno, stvorili smo dosta šansi. Ono što me ne raduje je što smo dosta prilika promašili, ali smo ih stvorili. Ovo je neki model kako Partizan treba da izgleda", zaključio je on.

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Tagovi

FK Partizan Tobol Konferencijska liga Saša Ilić

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