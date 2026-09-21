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Amerikanci nisu ispunili želju Uroša Medića: Srbin saznao ko mu je sljedeća žrtva u UFC

Amerikanci nisu ispunili želju Uroša Medića: Srbin saznao ko mu je sljedeća žrtva u UFC

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Iako je želio nekog od najboljih na svijetu, UFC odredio da Uroš Medić mora još malo da se dokazuje protiv slabijih, pa mu je na panj poslao Kevina Holanda.

Uroš Medić bori se protiv Kevina Holanda Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Srpski MMA borac Uroš Medić napravio je spektakl pred domaćom publikom u Beogradskoj areni, na događaju koji je održan 1. avgusta ove godine, a mnogi su poslije toga pomislili da je vrijeme i za neko daleko zvučnije ime na drugoj strani oktagona. Djelovalo je da bi "Doktor" Medić mogao da dobije za rivala nekog od najboljih boraca u svojoj kategoriji, kako bi se eventualno približio pojasu, ali... UFC je odlučio potpuno drugačije!

Neočekivano, naredni rival Uroša Medića biće Kevin Holand. Na UFC334 događaju, koji je zakazan za 14. novembar ove godine, Medić će se boriti protiv Holanda koji je na rang listi lošije plasiran od njega. Borba će se voditi u kultnom Medison Skver Gardenu, a Medić će imati još jednu priliku da atraktivnim nastupom "zapali" publiku u hali.

Na prvi pogled, ova borba ne donosi ništa srpskom borcu i može mnogo više da mu oduzme. Eventualnom pobjedom Medić se ne bi približio najboljima u kategoriji i morao bi da skine još nekoliko krupnijih skalpova prije nego što dobije priliku da se bori za pojas. Sa druge strane, eventualni poraz dodatno bi ga udaljio od svojih najvećih ciljeva u karijeri.

Ipak, Medić će ovakvom borbom imati priliku da stekne kredit u organizaciji. Zbog toga što ulazi u oktagon da radi meč samo nekoliko mjeseci nakon spektakularne pobjede u Beogradu i zbog toga što nije previše izvoljevao kada mu je ponuđen rival, Uroš Medić "kupuje" naklonost organizacije. To bi moglo da se isplati u narednom periodu, kada Medić bude "birao" protivnike za uspon ka vrhu.

Zna se da su naredni ciljevi u karijeri Uroša Medića Karlos Prates i Lion Edvards, pa i osvajanje šampionskog pojasa, ali do toga se ne dolazi tako lako. Moraće još nekoliko puta da uništi protivnike, baš kao što je u Beogradu uradio sa bivšim robijašem Danijelom Rodrigezom.

Medić je kompletnu dosadašnju karijeru odradio u SAD, gdje već godinama živi. Prvo se borio u regionalnoj organizaciji sa Aljaske, a zatim u UFC i trenutno je na skoru 14-3. Sa druge strane, američki borac Kevin Holand (33) ima skor 29-15 u profesionalnoj karijeri. Jedan od poraza nanio mu je Hamzat Čimajev, doskorašnji vlasnik pojasa u srednjeteškoj kategoriji.

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Tagovi

Uroš Medić UFC MMA

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