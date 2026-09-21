Partizan u zoni ispadanja poslije 10. kola Superlige: Pogledajte tabelu pred 20 dana pauze

Fudbaleri Partizana najveće razočaranje dosadašnjeg toka Superlige, jer imaju samo osam osvojenih bodova na devet utakmica.

Izvor: MN Press/Sofascore/Printscreen

Završeno je 10. kolo Superlige Srbije i najbolji klubovi u zemlji sada će na zasluženu pauzu. Klupski fudbal neće se igrati narednih 20 dana, zbog obaveza nacionalnih timova, pa će treneri imati sasvim dovoljno vremena da analiziraju do sada urađeno, porade na slabostima svojih ekipa i pripreme se za nastavak sezone. Za sada je bilo veoma zanimljivo, posebno u posljednjem kolu pred pauzu.

Crvena zvezda je savladala Radnički iz Niša (3:0) i tako stigla do šest bodova prednosti na vrhu tabele, jer je Vojvodina na svom terenu podijelila bodove sa IMT-om (1:1). Taj rezultat Novobeograđana koji privremeno igraju u Loznici iskoristili su Radnički iz Kragujevca i Mladost iz Lučana, trenutno treći i četvrti tim na tabeli. Mogao bi i Železničar iz Pančeva, nakon što je spektakularnim preokretom u posljednjim minutima savladao Čukarički (2:1) na svom terenu.

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Radnik iz Surdulice i Partizan odigrali su jedan od najčudnijih mečeva sezone (4:4), jer su crno-bijeli sa igračem manje postigli tri gola i stigli do boda na jugu Srbije. Ekipi Saše Ilića to je bilo dovoljno da napreduje za dva mjesta na tabeli, ali samo na osnovu gol-razlike je ispred niškog Radničkog i šabačke Mačve - timova koje svakako čeka borba za opstanak.

Zemun je osvojio bod na gostovanju Novom Pazaru i pokazao da nije slučajno u Superligi. To im je treći u sezoni, pa bi dobrim nizom rezultata nakon reprezentativne pauze i oni mogli aktivnije da se uključe u borbi za opstanak. Trenutno su daleko od toga jer su ubjedljivo posljednji, dok Mačva, Radnički i Partizan imaju po pet bodova više.

Podsjećamo, nakon kompletiranog 10. kola Superlige Srbije nisu odigrane sve utakmice koje je trebalo da se odigraju do sada. Već u kolu kolu zbog evropskih obaveza odložen je meč Radničkog iz Kragujevca i Železničara iz Pančeva, a kasnije je iz istog razloga odložen meč Radnički Niš - Partizan. Ispostavilo se da bi to mogle da budu direktne borbe za mjesto na tabeli, iako tako nešto nismo očekivali.







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