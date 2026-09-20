Rendulić: "Uplašili smo se pobjede nad Partizanom"

Trener Radnika Zoran Rendulić posle remija protiv Partizana 4:4 govorio o strahu svog tima od pobede i o nezadovoljstvu konačnim ishodom, u čemu je našao i dobre strane.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Radnika iz Surdulice Zoran Rendulić (42) žalio je kao i njegovi igrači za ispuštenom pobjedom u remiju protiv Partizana (4:4). Poslije neriješenog meča protiv Zvezde, Surduličani su kod kuće osvojili bod i protiv Partizana, s tim da su ispustili prednost 3:1, pa 4:3.

"Po reakciji mojih igrača vidim da smo nezadovoljni", rekao je Rendulić poslije utakmice za TV Arena sport.

"To nezadovoljstvo može da bude i dobro, vratili smo se dva puta, imali 3:1 i imam osjećaj da se ovako mlada ekipa pomalo uplašila pobjede. Vratili smo se i na 4:3, ali primili smo neshvatljiva tri gola u drugom poluvremenu. Dobro će nam doći pauza i siguran sam da će nam se ovo vratiti", rekao je Rendulić poslije utakmice.

Radnik je otišao na tronedjeljnu pauzu kao petoplasirani na tabeli Superlige, sa 14 osvojenih bodova u 10 odigranih utakmica i ima mnogo razloga da bude zadovoljan. To zadovoljstvo bilo bi sigurno još veće da su golovi Emanuela Kvaršija, Uroša Lazića i dvostrukog strijelca Vukašina Bogdanovića bili dovoljni za trijumf protiv crno-bijelih.

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