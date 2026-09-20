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Novi pravni slučaj potresa PSŽ: Otvorena istraga protiv Nasera al Kelaifija!

Novi pravni slučaj potresa PSŽ: Otvorena istraga protiv Nasera al Kelaifija!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Frka u Parizu.

Otvorena istraga protiv Nasera al Kelaifija Izvor: Tnani Badreddine / AFP / Profimedia

PSŽ se našao u centru novog pravnog slučaja nakon što je u Parizu otvorena preliminarna istraga protiv predsjednika kluba Nasera al Kelaifija.

Istraga se odnosi na pregovore o televizijskim pravima za Ligu 1 iz 2024. godine, a nadležni organi provjeravaju navode o mogućem nezakonitom sukobu interesa.

Slučaj je pokrenut nakon prijave organizacije Antikor, koja je 3. marta podnijela prijavu pariskom tužilaštvu. Istragu vodi finansijska antikorupcijska brigada BFAC, koja treba da utvrdi da li je tokom procesa dodjele TV prava bilo nepravilnosti.

Đani Infantino i Naser Al Kelaifi oči u oči
Izvor: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebnu pažnju privlači činjenica da je Al Kelaifi u tom periodu istovremeno bio predsjednik PSŽ-a, predsjednik beIN Media Group i član Upravnog odbora LFP-a. Antikor sumnja da je kroz te funkcije mogao da utiče na druge predsjednike klubova i pogoduje ponudi beIN-a.

Važno je naglasiti da se radi o navodima koji su predmet istrage, a ne o utvrđenim činjenicama. Al Kelaifijevo okruženje ranije je odbacilo prijavu i ocijenilo je kao"apsurdnu".

Sada će istraga BFAC-a pokazati da li je tokom pregovora o televizijskim pravima zaista bilo nepravilnosti.

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Tagovi

Pari Sen Žermen Naser Al Kelaifi

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