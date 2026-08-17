Pogledajte luksuzne automobile fudbalera PSŽ-a, od Rols-Rojsa do Smarta. Otkrijte šta voze zvijezde francuskog kluba.

Izvor: @aykiricomtr/X

Pari Sen Žermen je već dvije godine uzastopno osvajač Lige šampiona i očigledno je da je trener Luis Enrike pronašao dobitnu formulu koju niko od njegovih prethodnika nije znao. U timu ima mnogo "superstarova" koji žive luksuznim načinom života, ali je Luis Enrike uspio da ne dozvoli da razlike poremete atmosferu koja je fenomenalna i na startu nove sezone.

Svi igrači koji dolaze na treninge su više nego raspoloženi bili pred kapijom na kojoj ih čekaju navijači, a tamo smo zaista mogli da vidimo razne automobile. Pogledajte šta voze zvijezde Pari Sen Žermena:

Vidi opis Šta voze fudbaleri PSŽ-a? Od 700 hiljada evra do "smarta", to vam sve govori Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: @aykiricomtr/X Br. slika: 20 20 / 20

Interesantno je da Luka Ernandez vozi "nabudženi" Rols-Rojs Spektra čija se vrijednost procjenjuje na čak oko 700 hiljada evra, pa recimo najbolji igrač svijeta Usman Dembele poseduje Bentli Bentjagu koji je vrijedan oko 500 hiljada evra, dok je Nuno Mendeš ljubitelj Mercedesove "G-klase" Brabus oko 400 hiljada evra.

PSG teknik direktörü Luis Henrique ve futbolcuların antrenmana gelmek için kullandıkları araçlar…



Fabian Ruiz’in kullandığı araç dikkat çekti.pic.twitter.com/O9S8S8k6Db — Aykırı (@aykiri)August 15, 2026



Znatno skromniji je Fabijan Ruiz, španski vezista, prvak Evrope i svijeta, koji vozi "Smart Fortwo" koji vrijedi oko 50 hiljada evra, dok su Aklijuš, Dinj i Hakimi na trening došli u Mercedesovim kombijima.

Podsjetimo, PSŽ je osvojio Superkup Evrope protiv Aston Vile (2:1), dok je izgubio Superkup Francuske od Lansa (1:0).