Sa kim bi Srbija igrala u baražu? Sve ukazuje na Ex-Yu derbi u Ligi nacija

Srbija se bori za opstanak u A diviziji Lige nacija, a u baražu bi mogla igrati protiv Slovenije ili BiH.

Izvor: Stefan Koops / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije bila je vrlo loša u septembarsko-oktobarskom ciklusu Lige nacija. Zabilježila je četiri poraza i sada joj preostaje jedino da se bori za opstanak u "A" diviziji. Srećom po "orlove", usljed promjene pravila, to možemo da izbjegne i ako bude posljednjeplasirana u grupi, što je vrlo izvjesno jer Njemačka ima pet bodova, a Holandija i Grčka po osam.

Zapravo, samo dvije najgore ekipe iz četiri grupe "A" divizije će ispasti u "B" diviziju, a trenutno su od Srbije gore i Turska i Češka, međutim ostaju još dvije utakmice do kraja i nekako moraju "orlovi" da ostanu ispred njih i da ne kvare gol-razliku.

S kim bi Srbija igrala u baražu?

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Ukoliko bi Srbija izbjegla da bude među dvije najgore ekipe "A" divizije, igrala bi baraž za opstanak u njoj. Protivnici bi bili drugoplasirani iz "B" divizije, gdje ima vrlo zanimljivih ekipa. Trenutno su na ovim pozicijama Bosna i Hercegovina, Slovenija, Mađarska i tzv. Kosovo, s tim da bi UEFA zabranila duel sa posljednjepomenutom selekcijom iz jasnih razloga.

With projected to take 5 of 8 spots, A/B playoffs currently look like the open championship of former Yugoslavia. https://t.co/R2NIJijOih — Football Meets Data (@fmeetsdata)October 6, 2026



Prema procjeni "Superkompjutera", odnosno kako prenosi "Football Meets Data", najveće šanse daju se utakmici Srbije sa Slovenijom, čak 14 odsto. S tim da u tim prognozama Slovenci mogu prije i sa Velsom i Hrvatskom.

Šanse da dođe do meča Srbija - BiH su 9,6 odsto, dok je meč sa Mađarskom manje izvjestan.

Utakmice baraža igrale bi se u martu.

Srbija u u drugom šeširu za žrijeb EP

Ubuduće će svaka od tri divizije Lige nacija imati po 18 reprezentacija. U svakoj od tih divizija, imaćemo po tri grupe od po šest timova, dakle više utakmica, dok će kao i do sada oni iz "A" divizije moći jedino do pehara. Ovaj sistem važiće od narednog ciklusa Lige nacija, poslije kvalifikacija za Evropsko prvenstvo - za koje je bitan plasman u ovogodišnjoj Ligi nacija.

Ovo je posljednji ciklus sa "starim" modelom kvalifikacija (12 kvalifikacionih grupa sa četiri ili pet učesnika), gdje Srbija cilja što bolji položaj u šeširima. Reprezentacije će biti podijeljene u pet šešira i za Srbiji se smiješi drugi, zbog loših rezultata.

Prvi šešir : Portugal, Španija, Francuska, Holandija, Engleska, Grčka, Belgija, Danska, Njemačka, Italija, Norveška, Hrvatska

: Portugal, Španija, Francuska, Holandija, Engleska, Grčka, Belgija, Danska, Njemačka, Italija, Norveška, Hrvatska Drugi šešir : Vels, SRBIJA, Turska, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Sjeverna Irska, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Škotska, "Kosovo"

: Vels, SRBIJA, Turska, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Sjeverna Irska, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Škotska, "Kosovo" Treći šešir : Poljska, Mađarska, Slovenija, Republika Irska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Slovačka, Island, Finska

: Poljska, Mađarska, Slovenija, Republika Irska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Slovačka, Island, Finska Četvrti šešir : Albanija, Estonija, Kipar, Moldavija, Bjelorusija, Luksemburg, Jermenija, Farska Ostrva, Kazahstan, Bugarska, Letonija, San Marino

: Albanija, Estonija, Kipar, Moldavija, Bjelorusija, Luksemburg, Jermenija, Farska Ostrva, Kazahstan, Bugarska, Letonija, San Marino Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn

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