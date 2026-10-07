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Sa kim bi Srbija igrala u baražu? Sve ukazuje na Ex-Yu derbi u Ligi nacija

Sa kim bi Srbija igrala u baražu? Sve ukazuje na Ex-Yu derbi u Ligi nacija

Autor Milutin Vujičić Izvor mondo.rs
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Srbija se bori za opstanak u A diviziji Lige nacija, a u baražu bi mogla igrati protiv Slovenije ili BiH.

Protiv koga bi Srbija igrala u baražu Lige nacija Izvor: Stefan Koops / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije bila je vrlo loša u septembarsko-oktobarskom ciklusu Lige nacija. Zabilježila je četiri poraza i sada joj preostaje jedino da se bori za opstanak u "A" diviziji. Srećom po "orlove", usljed promjene pravila, to možemo da izbjegne i ako bude posljednjeplasirana u grupi, što je vrlo izvjesno jer Njemačka ima pet bodova, a Holandija i Grčka po osam.

Zapravo, samo dvije najgore ekipe iz četiri grupe "A" divizije će ispasti u "B" diviziju, a trenutno su od Srbije gore i Turska i Češka, međutim ostaju još dvije utakmice do kraja i nekako moraju "orlovi" da ostanu ispred njih i da ne kvare gol-razliku.

S kim bi Srbija igrala u baražu?

Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Ukoliko bi Srbija izbjegla da bude među dvije najgore ekipe "A" divizije, igrala bi baraž za opstanak u njoj. Protivnici bi bili drugoplasirani iz "B" divizije, gdje ima vrlo zanimljivih ekipa. Trenutno su na ovim pozicijama Bosna i Hercegovina, Slovenija, Mađarska i tzv. Kosovo, s tim da bi UEFA zabranila duel sa posljednjepomenutom selekcijom iz jasnih razloga.


Prema procjeni "Superkompjutera", odnosno kako prenosi "Football Meets Data", najveće šanse daju se utakmici Srbije sa Slovenijom, čak 14 odsto. S tim da u tim prognozama Slovenci mogu prije i sa Velsom i Hrvatskom.

Šanse da dođe do meča Srbija - BiH su 9,6 odsto, dok je meč sa Mađarskom manje izvjestan.

Utakmice baraža igrale bi se u martu.

Srbija u u drugom šeširu za žrijeb EP

Ubuduće će svaka od tri divizije Lige nacija imati po 18 reprezentacija. U svakoj od tih divizija, imaćemo po tri grupe od po šest timova, dakle više utakmica, dok će kao i do sada oni iz "A" divizije moći jedino do pehara. Ovaj sistem važiće od narednog ciklusa Lige nacija, poslije kvalifikacija za Evropsko prvenstvo - za koje je bitan plasman u ovogodišnjoj Ligi nacija.

Ovo je posljednji ciklus sa "starim" modelom kvalifikacija (12 kvalifikacionih grupa sa četiri ili pet učesnika), gdje Srbija cilja što bolji položaj u šeširima. Reprezentacije će biti podijeljene u pet šešira i za Srbiji se smiješi drugi, zbog loših rezultata.

  • Prvi šešir: Portugal, Španija, Francuska, Holandija, Engleska, Grčka, Belgija, Danska, Njemačka, Italija, Norveška, Hrvatska
  • Drugi šešir: Vels, SRBIJA, Turska, Češka, Švajcarska, Švedska, Austrija, Sjeverna Irska, Bosna i Hercegovina, Ukrajina, Škotska, "Kosovo"
  • Treći šešir: Poljska, Mađarska, Slovenija, Republika Irska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Slovačka, Island, Finska
  • Četvrti šešir: Albanija, Estonija, Kipar, Moldavija, Bjelorusija, Luksemburg, Jermenija, Farska Ostrva, Kazahstan, Bugarska, Letonija, San Marino
  • Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn

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Srbija fudbal Liga nacija

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