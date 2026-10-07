Engleski novinari oduševljeni Matejom Deketom: Borčev omladinac među najboljima na svijetu!

List Gardijan uvrstio je Deketa među 60 najtalentovanijih omladinaca planete.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Engleski novinari toliko su oduševljeni Matejom Deketom da su ga uvrstili među 60 najboljih omladinaca svijetu!

Borčev vunderkind je prvog oktobra proslavio 17. rođendan, a već je stigao da odigra 28 utakmica u Premijer ligi BiH i postigne 8 golova. Takođe, upisao je i 4 nastupa za mladu reprezentaciju BiH, a bilježio je i sjajne brojke dok je branio boje omladinskih selekcija Borca.

Tako je za kadetski tim, sa kojim je 2025. godine bio prvak BiH, na 24 utakmice postigao čak 36 golova, dok je sa odličnim igrama i pogocima nastavio i kao junior. Za selekciju do 19 godina je na 13 mečeva isto toliko puta poentirao i zaslužio poziv šefa struke Vinka Marinovića da se priključi prvom timu.

Na igre Mateja Deketa, kako rekosmo, nisu ostali imuni ni engleski novinari, pa je tako list Gardijan napisao:

"U trenutku pisanja ovog teksta, ovaj mladić je već postigao devet seniorskih golova za svoj klub i nastupao za mladu reprezentaciju svoje zemlje (do 21 godine) – i sve to prije nego što je početkom oktobra napunio 17 godina. Ljevonog je i prirodni strijelac, što ga je odmah izdvojilo u mlađim kategorijama, ali uopšte nije jednodimenzionalan igrač. Zapravo, uživa u povlačenju unazad kako bi učestvovao u građenju igre i razmišlja o kretanju i kreaciji, a ne samo o definisanju sebe kroz golove. 'Kada bih morao da izdvojim svoje snage, to bi bili osjećaj za gol i vizija na terenu', kaže on. Njegov otac Zoran, bivši igrač Borca, kaže da je Matej izuzetno ozbiljno shvatao fudbal još od svoje pete godine i da od tada ima veliku želju da se iznova dokazuje. Definitivno je jedan od najuzbudljivijih talenata koji su se ikada pojavili u najvišem rangu fudbala u Bosni i Hercegovini", navodi ovaj ostrvski medij.

Izvor: Screenshot

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(mondo.ba, D. Šutvić)

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