"Vjerujem da ćemo uz jednu jako dobru i disciplinovanu igru ostvariti pobjedu koja bi nam jako puno značila i sa kojom bi prestigli Čelik na tabeli“, rekao je trener Sloge Duško Vranešević.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge u nedjelju od 15 časova gostovaće u Zenici kod Čelike i pokušati da osvoje bodove kod direktnog konkurenta u borbi za opstanak.

Sloga drži „fenjer“ sa devet bodova, Čelik je prva ekipa iznad "crte" sa 11, a trener Dobojlija Duško Vranešević nada se da će njegova ekipa na Bilinom poljus tići do pobjede kojom bi prestigla Zeničane.

"Očekuje nas utakmica u Zenici protiv Čelika, tima koji je kao i mi u jednoj negativnoj seriji — sedam utakmica bez pobjede, međutim Čelik u tih sedam utakmica ima četiri neriješena rezultata. Ono što je specifično za njih je da jako dobro igraju na domaćem terenu, imaju veliku podršku publike i sigurno da nas očekuje jedna odlična atmosfera. Bez obzira na utakmice koje su kući izgubili od Borca i od Zrinjskog, oni su te utakmice jako dobro odigrali i ostavili jedan jako dobar utisak. Postižu onako spektakularne golove, jako su nezgodni u situacijama gore jedan na jedan prema naprijed, tako da znamo sigurno šta nas očekuje“, rekao je Vranešević, a potom se osvrnuo na svoju ekipu:

"Mi smo u jednoj negativnoj seriji i ono što trebamo u ovom momentu da uradimo — da pobijedimo i da to bude nekakva prekretnica za dalje. Nadam se da ćemo tamo pokušati da popravimo one stvari koje nisu bile dobre u proteklom periodu. Momci su jako dobro trenirali, radili smo na puno detalja, najviše smo radili na tom psihološkom nivou jer ova ekipa sigurno ima kvalitet i mora da pokaže reakciju, ali evo, prva prilika je u Zenici na jednom jako teškom gostovanju. Ja vjerujem u svoje igrače i vjerujem da ćemo uz jednu jako dobru i disciplinovanu igru ostvariti pobjedu koja bi nam jako puno značila i sa kojom bi prestigli Čelik na tabel“, rekao je trener Sloge.

Sloga bez trojice "Pravo nastupa nemaju Čeliković, Fereiroa i Milan Savić. Oni ne mogu da nastupaju zbog tri žuta kartona, ostali svi igrači su u kombinaciji za utakmicu u Zenici", rekao je Vranešević.

Napadač dobojske ekipe Toni Jović raduje se gostovanju na Bilinom polju.

"Nakon ne znam koliko godina, evo drago mi je da gostujem u Zenici na Bilinom polju. Sigurno je da je Čelik jedan od najvećih klubova u Bosni i Hercegovini, tako da je svim igračima uvijek motiv više igrati na takvom stadionu i pred takvom publikom. U zadnjih nekoliko dana, pogotovo od zadnje utakmice, fokusirali smo se na analizama naše igre prvenstveno i ispravljanju tih naših grešaka koje su nas koštale toga da dođemo u ovu poziciju na tabeli. Za koju iskreno mislim da ova ekipa ne — ne da ne zaslužuje, nego jednostavno nije nam tu mjesto i nadam se da će prva prilika biti sad u nedjelju da to ispravimo i da nam bude nekakva prekretnica, kao što je i šef rekao, za dalje i da steknemo sa nekim dobrim rezultatom samopouzdanje, da se što prije iz ove krize izvadimo i da napredujemo na tabeli“, rekao je Jović.

PLBIH, 14. kolo

BSK – Zrinjski (13.00)

Željezničar – Borac (16.00)

Radnik - Velež (16.00)

Nedjelja

Čelik – Sloga (15.00)

Sarajevo – Široki Brijeg (17.30)