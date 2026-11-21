Bogdan Bogdanović se oglasio iz Amerike kada je vidio doček koji je imao Dušan Alimpijević u Pioniru.

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Partizan je u Pioniru srušio Bešiktaš poslije drame i produžetka (91:87). Taj meč je gledao i Bogdan Bogdanović u Denveru, prije utakmice protiv Nikole Jokića koju je na kraju izgubio (133:124). Reagovao je zbog jednog detalja koji je primijetio.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević je u "Pioniru" dočekan aplauzima i ovacijama, uz povike "Dušane, grobare". Sve to je primijetio i košarkaš Hjustona koji je zbog toga reagovao na društvenim mrežama.

Vidi opis Bogdan reagovao zbog Alimpijevića i "Dušane, grobare": Napisao jednu riječ i oduševio navijače Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

"Gospoda", napisao je Bogdanović uz crno-bijelo srce i snimak dočeka srpskog stručnjaka pred početak evroligaškog duela.

Šta je Alimpijević rekao o navijačima Partizana?

Gospoda — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde)November 20, 2026

Poslije poraza Bešiktaša je Dušan Alimpijević na konferenciji za medije pričao o dočeku koji je dobio i navijačima srpskog tima.

"Znače puno aplauzi navijača. Više puta sam to rekao, pokazivao sam i zasluženo poštovanje prema navijačima. Znači mi zaista. Ova atmosfera koja je bila večeras... Mi smo pred utakmicu imali tu, ne mogu reći sreću, gdje je Partizan imao nekoliko igrača povrijeđenih i čini mi se da smo to morali da iskoristimo. Međutim, imali smo veliku nesreću da igramo u Pioniru. Igrati u Pioniru i Areni za mene ne može da se poredi. Ova atmosfera koju napravi osam hiljada ljudi jede timove i pojela je i nas", poručio je selektor Srbije.