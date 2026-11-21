Bogdan Bogdanović se oglasio iz Amerike kada je vidio doček koji je imao Dušan Alimpijević u Pioniru.
Partizan je u Pioniru srušio Bešiktaš poslije drame i produžetka (91:87). Taj meč je gledao i Bogdan Bogdanović u Denveru, prije utakmice protiv Nikole Jokića koju je na kraju izgubio (133:124). Reagovao je zbog jednog detalja koji je primijetio.
Selektor Srbije Dušan Alimpijević je u "Pioniru" dočekan aplauzima i ovacijama, uz povike "Dušane, grobare". Sve to je primijetio i košarkaš Hjustona koji je zbog toga reagovao na društvenim mrežama.
Bogdan reagovao zbog Alimpijevića i "Dušane, grobare": Napisao jednu riječ i oduševio navijače Partizana
"Gospoda", napisao je Bogdanović uz crno-bijelo srce i snimak dočeka srpskog stručnjaka pred početak evroligaškog duela.
Šta je Alimpijević rekao o navijačima Partizana?
Gospoda— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde)November 20, 2026
Poslije poraza Bešiktaša je Dušan Alimpijević na konferenciji za medije pričao o dočeku koji je dobio i navijačima srpskog tima.
"Znače puno aplauzi navijača. Više puta sam to rekao, pokazivao sam i zasluženo poštovanje prema navijačima. Znači mi zaista. Ova atmosfera koja je bila večeras... Mi smo pred utakmicu imali tu, ne mogu reći sreću, gdje je Partizan imao nekoliko igrača povrijeđenih i čini mi se da smo to morali da iskoristimo. Međutim, imali smo veliku nesreću da igramo u Pioniru. Igrati u Pioniru i Areni za mene ne može da se poredi. Ova atmosfera koju napravi osam hiljada ljudi jede timove i pojela je i nas", poručio je selektor Srbije.