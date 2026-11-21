Fantastična partija Nikole Jokića donijela je Denveru pobjedu u derbiju protiv Hjustona i Bogdana Bogdanovića

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je polako počeo da se "budi" i da pokazuje zašto je jedan od najboljih košarkaša na svijetu. Zahvaljujući njemu Denver je pobijedio Hjuston u jednom od NBA derbija - 133:124.

Srpski centar je za 38 minuta na parketu imao dabl-dabl od 26 poena, 11 asistencija, uz 7 skokova. Sjajno je šutirao iz igre (8/12 za dva, 2/3 za tri, 4/4 sa penala). Pratili su ga Kem Džonson (19, 5sk, 3as) i Kristijan Braun (19, 5sk, 3as). Na drugoj strani se istakao Alperen Šengun sa tripl-dablom (28, 11sk, 10as), dok se Bogdan Bogdanović nije proslavio, za pet minuta na terenu uzeo je samo jedan šut za tri i promašio ga, uz jedan skok.

Jokić je prelomio meč u trećoj dionici, tačnije počeo je da igra tek u drugom poluvremenu. Do trećeg kvartala na svom kontu je imao samo dva poena, a onda je pogodio trojku i tako ušao u ritam. Dao je čak 18 od 37 poena svog tima u toj dionici i pokrenuo ekipu.

CB ➡️ Jok https://t.co/IN29IHoeyJ — Denver Nuggets (@nuggets)November 21, 2026

U posljednjem kvartalu su se razigrali Demar Derozen i Eron Gordon, a Jokić je dao ključnih šest poena u posljednja tri minuta utakmice i tako "ovherio" trijumf.

Rezultati: