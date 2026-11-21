Partizan je potvrdio da je Đoan Penjaroja dobio novi ugovor do 2029. godine.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Partizan se oglasio poslije velike pobjede protiv Bešiktaša u Pioniru. Potvrdio je da je trener Đoan Penjaroja dobio povjerenje čelnika kluba i da će ostati na klupi crno-bijelih do ljeta 2029. godine.

Saopštenje crno-bijelih prenosimo u cijelosti:

"Na sjednici Upravnog odbora KK Partizan, potvrđena je odluka da se potpiše novi ugovor sa trenerom crno-bijelih Đoanom Penjarojom i na taj način se produži saradnja do ljeta 2029. godine.

Penjaroja je preuzeo Parni valjak u decembru 2025. godine i do kraja sezone uspio da crno-bijele dovede do finala ABA lige.

U aktuelnoj sezoni, u velikoj mjeri renovirani tim Partizana ima učinak od 7 pobjeda i 6 poraza na početku Evrolige, dok u regionalnom šampionatu crno-bijeli imaju šest pobjeda i jedan neuspjeh.

Ovim potpisom, potvrđena je zajednička vizija kluba i trenera u borbi za nove uspjehe dostojne imena i ambicija Partizana", stoji u saopštenju.

Penjaroja: "Nisu izgovori, nije lako"

Penjaroja je od početka sezone imao dosta problema sa sastavom tima. Prvo se kasnilo sa pojačanjima, pa onda kada su dovedena nastavili su se problemi sa povredama. Derik Vilis je odigrao ukupno dva minuta u dosadašnjem dijelu sezone, Vanja Marinković se tek vratio, probleme imaju i Luka Vildoza, Lamar Stivens, Itan Tompson...

"Nisu izgovori, ali od početka sezone imamo jednog ili dva povrijeđena igrača na svakoj utakmici. Nije lako. Veoma sam srećan i zbog Olmena koji nije igrao na prošloj utakmici, a sada je bio vrlo, vrlo dobar", rekao je Penjaroja poslije pobjede protiv Bešiktaša u Pioniru.