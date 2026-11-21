Crvena zvezda je uspjela da pobijedi Barselonu u gostima i za to postoji više razloga.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je došla do velike pobjede, uspela je da sruši Barselonu u gostima poslije produžetka (103:100). Slavila je tek drugi put u istoriji u ovom gradu, što dovoljno govori o kakvom uspjehu se radi. Ukupno ima četiri pobjede protiv španskog giganta, što pokazuje koliko im taj tim "ne leži". Zbog svega toga trijumf dobija dodatno na značaju.

Kako je Crvena zvezda dobila ovaj meč? Ima tu više faktora i razloga koji su uticali na konačan ishod utakmice. Bilo je tu i problema i grešaka na kojima Ibon Navaro mora da radi, ali je svakako bilo više dobrih stvari. Posebno poslije dva uzastopna poraza od Reala i Armanija koji su prethodili duelu u "Blaugrani".

Crveno-bijeli su tako uhvatili zamah pred meč sa Virtusom u Beogradu (24. novembar u 19h) koji je ujedno posljednji u Evroligi u novembru. Onda u decembru slijede tri paklena gostovanja - Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu. U te mečeve ulazi sa skorom 8-5 i šestim mjestom na tabeli.

Tajson Karter - heroj meča

Vidi opis Kako je Zvezda pobijedila Barselonu: Karter heroj, Batler umalo tragičar, a jedan čovjek je bio baš važan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dušan Milenković/ATA images Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dušan Milenković/ATAIMAGES Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dušan Milenković/ATA images Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Dovoljan je pogled na statistiku da se vidi ko je igrač čutakmice i tu nema nikakve dileme. Tajson Karter je odigrao jedan od najboljih mečeva u Evroligi. Ubacio je 31 poen, uz neverovatan šut za tri poena (7/10) u jednom momentu je šutirao 7/8 van linije 6.75. Uz to je imao pet asistencija i bio je pravi lider na terenu.

Bilo je i nekih rizičnijih šuteva, ali kada igrač oseća samopouzdanje, onda se to i vidi. Ubacivao je i takve šuteve, čak ga je bolje služio šut za tri nego za dva (1/4). U poslednje vreme igrao kao u transu, Realu je ubacio 18, Armaniju 21 poen, sada je dao 31 Barsi...

Batler i Koloko zajedno stavili tačku

Добро јутро навијачима Црвене звезде ⚪️Good morning, Crvena zvezda fans!#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/OPGGDrA2Ae — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 21, 2026

Crvena zvezda je loše ušla u meč (16:4) i nije prvi put da joj se to dešava, definitivno je nešto na čemu će Navaro morati dosta da poradi sa timom. Glavni razlog za uspješan povratak bio je Džared Batler koji je dao sedam poena u prvom kvartalu i vratio tim u igru. Dao je važnu trojku i u drugoj dionici, pa je onda ušao u "minus zonu" i krenuo da promašuje. Umalo je sve "prosuo" kada je u napadu za pobjedu u posljednjim sekundama u 40. minutu odlučio da doda loptu Koloku umjesto sam da pokuša da riješi napad i proba da donese trijumf.

Igrao se sa živcima navijača Zvezde i uspio je u produžetku da se iskupi i da ubaci šest od 18 poena crveno-bijelih i da ipak postane heroj. Ogromne zasluge za trijumf pripadaju Kristijanu Koloku koji je igrao 30 minuta (11, 7sk), ali je njegova blokada na Džastinu Robinsonu na osam sekundi prije kraja produžetka na kraju odlučila meč. Još jednom je pokazao koliko je njegov dolazak promijenio tim i doneo dosta toga pozitivnog, posebno u zaštiti reketa.

Upitnik oko Džounsa i sjajni Davidovac

Now that’s the team. The energy! WE KEEP GOING! ❤️БРАВО, ЗВЕЗДО!#kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/pZ4e3eGyAk — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)November 20, 2026

Kris Džouns je jedan od lidera ekipe, plejmejker je rješavao neke mečeve u sezoni, ali je u Barseloni za 17 minuta ostao bez poena (0/2 za tri), uz tri asistencije i dvije izgubljene lopte. I njemu se dogodio loš meč i to ovog puta nije koštalo crno-bijele.

Od ogromnog značaja za pobjedu Zvezde bio je Dejan Davidovac iako to možda statistika ne govori (8 poena, 6/6 sa penala, 3sk). Pogodio je neke važne šuteve u četvrtoj četvrtini, a jedan od bitnih momenata na meču bio je u produžetku kada je uhvatio ofanzivni skok poslije promašaja Batlera, dao oba penala (95:93), a pre te situacije je sjajno "pročitao" odbranu rivala i asistirao Džordanu Nvori za važnu trojku.

Navijači Zvezde podsjetili Barsu na Mirotića

U završnici meča, dakle u produžetku, poslije blokade Koloka je Karter krenuo u kontru, Džoš Nibo ga je povukao sa leđa za dres, nije bio ni blizu lopte. Sudije su dosudile ometajući faul, što je prema novim pravilima uvedeno. Zvezda je imala dva bacanja i loptu sa strane. Tada su živce izgubili Đoel Para i Džastin Robinson i dobili su ukupno tri tehničke greške. Bjesnili su zbog odluke sudije, iako se sam Nibo nije uopšte bunio. Protestovali su i zbog toga što je prije toga dosuđen faul na Batleru kada je bilo kontakta u reketu.

Čak su i navijači Barselone na društvenim mrežama protestovali, tvrdili da ih "sudije ne poštuju" i slično, ali su im na to odgovorili navijači Zvezde. Pokazali su im sada već čuvenu trojku Nikole Mirotića koju je dao iako je gazio aut liniju. Podsjetili su ih da se tada nisu bunili, već su slavili tu grešku sudija.