Marica Perišić ispisala istoriju: Svjetska medalja za najveći uspjeh karijere

Marica Perišić osvojila bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u džudou, ostvarivši najveći uspjeh u karijeri u kategoriji do 57 kilograma.

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Marica Perišić je osvojila bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u džudou u Bakuu i tako ostvarila najveći uspjeh u karijeri. Srpska reprezentativka popela se na postolje u kategoriji do 57 kilograma i to poslije izuzetno zahtevnog puta do odličja.

Perišić je na putu do medalje morala da prođe i kroz repesaž. Nakon što je u prvom kolu bila slobodna, savladala je Špankinju Rodrigez Salvador i Ojungerel iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali je potom poražena od Francuskinje Sisike u borbi za direktan plasman u polufinale.

Taj poraz nije je zaustavio. Marica je u repesažu pokazala karakter i postigla dvije velike pobjede koje su joj donijele mjesto na svjetskom postolju. Najprije je napravila podvig protiv Japanke Tamaoki, a zatim je u borbi za bronzu bila bolja i od Njemice Balhaus.

Uspjeh karijere za Maricu!

Perišić je prvi put u karijeri osvojila medalju na planetarnom šampionatu i stigla do najvećeg rezultata na najvećoj sceni. Dosad se okitila srebrom (2023. u Monpeljeu) i bronzom (2024. u Zagrebu) na kontinentalnoj smotri. Prethodno su se nizala razna odličja na grend slemovima i Gran pri takmičenjima, ali je svjetska smotra najveće dostignuće Marice Perišić.

Izvor: Ken Asakura / AFLO / Profimedia

Pored srpske džudistkinje, bronzu je osvojila i Hrvatica Ana Viktorija Puljiz. Japanka Omori stigla je do zlata, dok je srebrna medalja pripala Gruzinki Lipartelijani.

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