Aleksandra Andrić osvojila je zlato na Svjetskom prvenstvu u džudou u Taškentu, postavši juniorska šampionka svijeta do 70 kg.

Izvor: Ken Asakura / AFLO / Profimedia

Srpska džudistkinja Aleksandra Andrić postala je juniorska šampionka svijeta u kategoriji do 70 kilograma na Svjetskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Uzbekistana Taškentu. Andrić, članica Novosadskog džudo kluba, pobijedila je u finalu Crnogorku Andrijanu Šutović, nad kojom je bila bolja i u februaru, u Sarajevu.

Aleksandra Andrić je do finala stigla serijom pobjeda za ukupno manje od pet minuta provedenih na tatamiju, a turnir je otvorila najbržim iponom dana, savladavši Talen Hader iz Jordana za svega devet sekundi. Poslije Jordanke naredna protivnica bila je Keti Robakidze iz Gruzije koju je savladala iponom za minut i 45 sekundi.

Potom je pala i Poljakinja Diana Benkova (ipon – 23 sekunde), a u četvrtfinalu i Jana Cvjetko iz Hrvatske (ipon – 1:51 minuta). U polufinalu Aleksandra je savladala Ruskinju Anu Gadomskaju (ipon poslije 47 sekundi).

Ovim zlatom osamnaestogodišnja Novosađanka objedinila je svjetske krune u mlađim kategorijama, s obzirom na to da je 2023. u Zagrebu bila i kadetska prvakinja Evrope, ali i planete.

Andrić se već dokazala i u seniorskoj konkurenciji, gdje u svojoj kolekciji između ostalih ima evropsku bronzu iz Podgorice, srebro sa Mediteranskih igara u Tarantu, bronze sa Gran pri turnira u Kini i Zagrebu, kao i peto mjesto sa nedavnog Svjetskog seniorskog prvenstva u Bakuu i peto mjesto sa nedavno završenog Evropskog miks prvenstva u Beogradu.

U subotu, posljednjeg takmičarskog dana planetarnog takmičenja, na tatami izlazi Boris Rutović (do 90 kg). Rutović je slobodan u prvom kolu i u narednom će se boriti protiv pobjednika meča između Mađara Bulčua Pintera i Gruzina Iraklija Kavtarašvilija.

(MONDO)

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