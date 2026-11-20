Selektor Srbije Veljko Paunović ističe važnost baraža sa Mađarskom i potrebu za ozbiljnim pristupom situaciji u srpskom fudbalu.
Selektor Srbije Veljko Paunović govorio je o žrijebu za baraž za ostanak u A diviziji Lige nacija, snazi mađarske reprezentacije i značaju dvomeča koji će biti odigran u martu 2027. godine. "Orlovi" će prvu utakmicu igrati u Mađarskoj 25. marta, dok će revanš biti na programu u Srbiji tri dana kasnije, u nedjelju 28. marta.
"Objektivno, Mađarska je jak rival, kvalitetna reprezentacija. Svaki protivnik koji nam je mogao pasti u žrijebu predstavljao bi prepreku, posebno imajući u vidu rezultate i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Moramo da shvatimo da nismo u poziciji da bilo kome prijetimo. Iz naše perspektive, svakog rivala moramo da posmatramo kao snažnog, a mi smo ti koji treba da dokažemo sopstveni kvalitet".
"Krajnji je trenutak da shvatimo ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi naš fudbal i naša reprezentacija. Moramo da iskoristimo ovaj period i šansu koju imamo protiv jedne od najjačih reprezentacija koje su mogle da nam padnu. Potrebna nam je snažna fudbalska reakcija."
"Sistem daje rezultat, Mađari su potvrda"
Upozorenje Veljka Paunovića o srpskom fudbalu: "Krajnji trenutak da shvatimo ozbiljnost situacije"
Mađarska je u posljednjih nekoliko godina izgradila prepoznatljiv stil igre i ostvarila zapažene rezultate. Njena velika prednost je i kontinuitet rada sa istim selektorom, Markom Rosijem, koji je na kormilu od 2018. godine. Kako gledate na njihov napredak?
"U današnjem fudbalu veoma su važni i infrastruktura i struktura sistema. Mađarska je u svemu tome pokazala ogroman napredak u posljednjih nekoliko godina. Mnogo su radili, gradili sebe i svoj fudbalski identitet. Bili su u A diviziji, zatim ispali u B, a sada su ponovo na pragu povratka u elitno društvo. To pokazuje da imaju kontinuitet igre i rezultata. Još jedna potvrda da sistem daje rezultat."
Prvu utakmicu igramo u gostima, a revanš u Srbiji. Koliko je važno to što ćemo odluku o ostanku u A diviziji imati priliku da tražimo pred domaćom publikom?
"Veoma je važno, ali prije svega moramo da vidimo šta ćemo uraditi u gostima. Imao sam priliku da igram mnogo plej-of utakmica, u Meksiku, kao i sa Ovijedom u borbi za ulazak u Primeru. Znam koliko je važna prva utakmica. Poslije toga dolazi revanš, koji bi trebalo da igramo pred našom publikom, ali pred pravom publikom i u pravom fudbalskom ambijentu."
"Hajde da probudimo strast koja se izgubila"
Upozorenje Veljka Paunovića o srpskom fudbalu: "Krajnji trenutak da shvatimo ozbiljnost situacije"
Koliko će biti značajno iskustvo iz prethodnih međusobnih utakmica sa Mađarskom, posebno dva poraza u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine?
"Ovaj baraž sa Mađarskom mora i treba da bude apsolutno drugačiji od onoga što se dogodilo u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Ovo je prilika da probudimo strast koja nas je uvijek krasila, a koja se u posljednje vrijeme nekako izgubila. Ovaj dvomeč treba da shvatimo i kao priliku za revanš za poraze iz prethodnog kvalifikacionog ciklusa.
Sa Mađarskom smo imali problema i u jednom od prethodnih ciklusa Lige nacija. Sve to treba da nam bude posljednja opomena kada je riječ o našem reprezentativnom fudbalu. Istorijski gledano, Mađari nam ne leže i upravo zato moramo još više da pojačamo želju za pobjedom i revanšom", zaključio je selektor Veljko Paunović u prvoj reakciji poslije žrijeba u Nionu.
(MONDO)