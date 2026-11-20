Selektor Srbije Veljko Paunović ističe važnost baraža sa Mađarskom i potrebu za ozbiljnim pristupom situaciji u srpskom fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović govorio je o žrijebu za baraž za ostanak u A diviziji Lige nacija, snazi mađarske reprezentacije i značaju dvomeča koji će biti odigran u martu 2027. godine. "Orlovi" će prvu utakmicu igrati u Mađarskoj 25. marta, dok će revanš biti na programu u Srbiji tri dana kasnije, u nedjelju 28. marta.

"Objektivno, Mađarska je jak rival, kvalitetna reprezentacija. Svaki protivnik koji nam je mogao pasti u žrijebu predstavljao bi prepreku, posebno imajući u vidu rezultate i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Moramo da shvatimo da nismo u poziciji da bilo kome prijetimo. Iz naše perspektive, svakog rivala moramo da posmatramo kao snažnog, a mi smo ti koji treba da dokažemo sopstveni kvalitet".

"Krajnji je trenutak da shvatimo ozbiljnost situacije u kojoj se nalazi naš fudbal i naša reprezentacija. Moramo da iskoristimo ovaj period i šansu koju imamo protiv jedne od najjačih reprezentacija koje su mogle da nam padnu. Potrebna nam je snažna fudbalska reakcija."

"Sistem daje rezultat, Mađari su potvrda"

Vidi opis Upozorenje Veljka Paunovića o srpskom fudbalu: "Krajnji trenutak da shvatimo ozbiljnost situacije" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Mađarska je u posljednjih nekoliko godina izgradila prepoznatljiv stil igre i ostvarila zapažene rezultate. Njena velika prednost je i kontinuitet rada sa istim selektorom, Markom Rosijem, koji je na kormilu od 2018. godine. Kako gledate na njihov napredak?

"U današnjem fudbalu veoma su važni i infrastruktura i struktura sistema. Mađarska je u svemu tome pokazala ogroman napredak u posljednjih nekoliko godina. Mnogo su radili, gradili sebe i svoj fudbalski identitet. Bili su u A diviziji, zatim ispali u B, a sada su ponovo na pragu povratka u elitno društvo. To pokazuje da imaju kontinuitet igre i rezultata. Još jedna potvrda da sistem daje rezultat."

Prvu utakmicu igramo u gostima, a revanš u Srbiji. Koliko je važno to što ćemo odluku o ostanku u A diviziji imati priliku da tražimo pred domaćom publikom?

"Veoma je važno, ali prije svega moramo da vidimo šta ćemo uraditi u gostima. Imao sam priliku da igram mnogo plej-of utakmica, u Meksiku, kao i sa Ovijedom u borbi za ulazak u Primeru. Znam koliko je važna prva utakmica. Poslije toga dolazi revanš, koji bi trebalo da igramo pred našom publikom, ali pred pravom publikom i u pravom fudbalskom ambijentu."

"Hajde da probudimo strast koja se izgubila"

Koliko će biti značajno iskustvo iz prethodnih međusobnih utakmica sa Mađarskom, posebno dva poraza u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine?

"Ovaj baraž sa Mađarskom mora i treba da bude apsolutno drugačiji od onoga što se dogodilo u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Ovo je prilika da probudimo strast koja nas je uvijek krasila, a koja se u posljednje vrijeme nekako izgubila. Ovaj dvomeč treba da shvatimo i kao priliku za revanš za poraze iz prethodnog kvalifikacionog ciklusa.

Sa Mađarskom smo imali problema i u jednom od prethodnih ciklusa Lige nacija. Sve to treba da nam bude posljednja opomena kada je riječ o našem reprezentativnom fudbalu. Istorijski gledano, Mađari nam ne leže i upravo zato moramo još više da pojačamo želju za pobjedom i revanšom", zaključio je selektor Veljko Paunović u prvoj reakciji poslije žrijeba u Nionu.

(MONDO)