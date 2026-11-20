Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević oglasio se zbog sve boljih igara Andreja Stojakovića na koledžu dok se čeka njegova odluka o izboru državnog tima.

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Talentovani košarkaš Andrej Stojaković (22) blista ove sezone na koledžu Ilinois i nedavno je oborio lični rekord ubacivši 46 poena protiv Djuka, što je ponovo otvorilo diskusiju na temu - hoće li igrati za reprezentaciju Srbije, što može po ocu Predragu Stojakoviću, ili za reprezentaciju Grčke, odakle je njegova majka Kamila?

Čini se da godinama traje nagađanje oko toga za koga će se Andrej Stojaković odlučiti, a Košarkaški savez Srbije (KSS) odlučio se za "meki pristup" - obrazložio je mladom igraču šta mogu da ponude, ostavivši mu dovoljno prostora da sam donese odluku. Takođe, sada se na tu temu oglasio i selektor "orlova" Dušan Alimpijević koji je rekao da Stojakovića niko ne treba da osuđuje, bez obzira kakvu odluku donio.

Šta je Alimpijević rekao o Stojakoviću?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Dakle, koraci koje je trebalo preduzeti su preduzeti. Savez je stupio u kontakt. Mislim da je čak i predsjednik (Nebojša Čović) razgovarao sa ocem (Peđom Stojakovićem), a Nenad Krstić, potpredsjednik Saveza, otišao je direktno u Ameriku da tamo provede određeno vrijeme, obiđe neke igrače i, između ostalog, razgovara direktno sa njim i njegovim ocem. Ja sam imao dva telefonska razgovora sa njima. Ono što je najvažnije od svega jeste da nismo jedini", rekao je Alimpijević za "Mozzart Sport" i dodao da je na mladom košarkašu odluka.

"Naravno, Grčka je još jedna zemlja koja učestvuje u lobiranju za njega, jer je on po majci Grk. Ono što je najvažnije jeste da dijete samo odluči, u miru i bez bilo kakvog pritiska, za koju će zemlju da igra. Jer otac i majka su mu Srbin i Grkinja, tako da tu nema nikakve osude. To jednostavno treba da bude samo njegova odluka, ono što on osjeća."

Stojaković blista ove sezone

Vidi opis Alimpijević se oglasio zbog Andreja Stojakovića: "Otac je Srbin, majka Grkinja - ne osuđujte ga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Jared C. Tilton / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Scott Coleman/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Na meču protiv Djuka, kada je ubacio 46 poena, šutirao je 14/21 iz igre, dok je pogodio i dvije trojke iz tri pokušaja, što nije njegova jača strana. Redovno je bio i na liniji za slobodna bacanja i pogodio je 16/20 "penala".

Na ovaj način popravio je svoj ovosezonski učinak na 22,3 poena po meču, a ima i pet skokova i četiri asistencije, uz odličan procenat šuta 62 odsto. Njegova ekipa ima skor 4-1 i jedan je od pretendenata na titulu, što će mu svakako povećati šanse na draftu idućeg ljeta, nakon što je odustao ljetos nakon "draft kombajna".

Inače, Stojaković je igrao na tri koledža - Stenfordu, Kaliforniji i ovo mu je druga godina na Ilinoisu.

Šta je Stojaković rekao o Srbiji i Grčkoj?

"Sastaću se sa obje reprezentacije uskoro, poslije vježbi na draft kombajnu. Ako osjetim da je to pravo, odlučiću ubrzo, ako ne osjetim, još ću da čekam", rekao je ljetos Stojaković.

"Ko zna. Znam da do kraja juna/početka jula ima 'prozor' za kvalifikacije. Obje reprezentacije me žele. Ili ću ostati u školi ili otići u NBA. Ako ostanak znači da je bolje da se razvijam na taj način, da zadržim fokus i da ne igram za reprezentaciju, onda ću to i da uradim", zaključio je Stojaković.

Dakle, odluka još nije donijeta, Andrej Stojaković nastavlja da razmišlja šta mu je bolja opcija - Srbija ili Grčka.