Mladi košarkaš Andrej Stojaković oduševio je američku javnost sa 46 poena, pridruživši se Nikoli Jokiću u ekskluzivnom klubu igrača sa izvanrednim statistikama.

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Mladi košarkaš Andrej Stojaković je priredio partiju o kojoj bruji američka košarkaška javnost. Sin proslavljenog Peđe Stojakovića odigrao je utakmicu za pamćenje u Duramu, gdje je kao gost predvodio ekipu do velike pobjede nad Djukom, ubacivši čak 46 poena, a posebno je zanimljivo da je sličnu statistiku ostvario samo Nikola Jokić i to u najjačoj ligi na svijetu.

Vidi opis Jokić i Stojaković jedini u istoriji: Srbi uradili ono što niko nije za 30 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AP Photo/Ben McKeown Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AP Photo/Ben McKeown Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AP Photo/Ben McKeown Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AP Photo/Ben McKeown Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AP Photo/Ben McKeown Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AP Photo/Ben McKeown Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AP Photo/Ben McKeown Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AP Photo/Ben McKeown Br. slika: 8 8 / 8

Takav učinak dodatno je podigao već ogromnu pažnju koju mladi srpski košarkaš privlači ove sezone, ali je njegov nastup donio i nešto mnogo značajnije. Stojaković je postao dio izuzetno malog društva igrača koji su uspjeli da spoje gotovo nevjerovatno precizan šut sa velikim brojem pokušaja.

Samo Jokić je uradio nešto slično

Prema podacima Opta STATS, u posljednjih 30 godina samo dvojica košarkaša iz NBA lige i Prve divizije NCAA uspjela su da završe utakmicu sa najmanje 65 odsto uspješnosti iz igre uz 20 ili više šuteva, najmanje 65 odsto za tri poena uz najmanje dva pokušaja i najmanje 80 odsto sa linije slobodnih bacanja uz 20 ili više izvedenih penala.

Jedan od njih je Nikola Jokić, koji je takav učinak ostvario u NBA ligi. Srpski centar je na Božić odigrao čuvenu utakmicu sa 55 poena, 15 skokova i 15 asistencija, čime je postao jedini igrač u istoriji NBA sa takvim učinkom. Jokić je tada protiv Minesote pogodio 15 od 21 šuta iz igre, ubacio šest od četiri pokušaja za tri poena i realizovao 22 od 23 slobodna bacanja.

Drugo ime na ovoj listi sada je Andrej Stojaković - i to kao jedini košarkaš u istoriji NCAA koji je uspio da dođe do takvog statističkog učinka. Stojaković je protiv Djuka iz igre šutirao 14/21, za tri poena pogodio je dva od tri pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizan 16 puta iz 20 pokušaja. Stojaković je meč završio sa čak 46 poena, šest skokova, jednom asistencijom, jednom blokadom i svega dvije izgubljene lopte.

Iza brojki koje već same po sebi zvuče impresivno krije se još jedan podatak koji najbolje pokazuje koliko je rijetka bila partija mladog Srbina. U društvu igrača koji su uspjeli da spoje takvu efikasnost i toliku količinu šuteva nalazi se i Nikola Jokić, a Stojaković je sada postao jedini predstavnik NCAA koji je to učinio.

Šta je Stojaković rekao poslije istorijske partije?

"Zaista nemam riječi. Mislim da je pristup koji smo imali kao ekipa, koncentracija i način na koji smo se pripremali tokom posljednja dva dana, sve govorilo o tome kakvi ćemo biti večeras", rekao je Andrej Stojaković.

"Naša borba za skokove... Ne znam koliko smo ih imali, izbrojaću ih za minut, ali borba pod košem, koncentracija u odbrani, način na koji smo zatvarali prostor i pomagali jedni drugima. Vau. Iskreno, ponosan sam na svakoga ko je bio potpuno posvećen. Mislim da se ovaj tim ne gradi na samo jednoj dobroj utakmici", dodao je Stojaković.

Niti jednog trenutka sebe nije isticao: "Sve je to zasluga svih nas i mislim da su se večeras svi maksimalno trudili".