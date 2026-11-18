Talentovani košarkaš Andrej Stojaković zablistao je sa 46 poena, a njegova skromnost i timski duh ostavljaju snažan utisak pred NBA draft. Podsjeća na oca Predraga Stojakovića.

Izvor: YouTube/Illini Inquirer: Illinois on 247Sports

Talentovani košarkaš Andrej Stojaković zablistao je prethodne noći i postigao je čak 46 poena u pobjedi svog Ilinoisa protiv slavnog Djuka (99:78). Bila je to najbolja gostujuća partija koju je ikada vidjela Djukova hala čuvena arena "Kameron", što svakako diže cijenu Stojakoviću pred naredni NBA draft, međutim kod njega nema promjene raspoloženja.

Iako bi mnogi pokušavali sebe da dižu, vidi se da je Andrej Stojaković (22) pokupio mnoge osobine od svog oca Predraga, od koga nikada nismo mogli da čujemo provokativne ili teške riječi. Štaviše, zadržao je skromnost.

Šta je rekao Stojaković?

Stojaković je meč završio sa čak 46 poena, šest skokova, jednom asistencijom, jednom blokadom i svega dvije izgubljene lopte. Šutirao je 14/21 iz igre, dok je pogodio i dvije trojke iz tri pokušaja, što nije njegova jača strana. Redovno je bio i na liniji za slobodna bacanja i pogodio je 16/20 "penala", ali je poslije meča pričao o svom timu.

"Zaista nemam riječi. Mislim da je pristup koji smo imali kao ekipa, koncentracija i način na koji smo se pripremali tokom posljednja dva dana, sve govorilo o tome kakvi ćemo biti večeras", rekao je Andrej Stojaković.

Andrej Stojaković izjava poslije meča Ilinois - Djuk. Izvor: YouTube/Illini Inquirer: Illinois on 247Sports

"Naša borba za skokove... Ne znam koliko smo ih imali, izbrojaću ih za minut, ali borba pod košem, koncentracija u odbrani, način na koji smo zatvarali prostor i pomagali jedni drugima. Vau. Iskreno, ponosan sam na svakoga ko je bio potpuno posvećen. Mislim da se ovaj tim ne gradi na samo jednoj dobroj utakmici", dodao je Stojaković.

Niti jednog trenutka sebe nije isticao: "Sve je to zasluga svih nas i mislim da su se večeras svi maksimalno trudili".

Da nije odustao u posljednji čas, Andrej Stojaković bi u ovom trenutku vjerovatno igrao u NBA ligi, ali je odlučio da sačeka i da ipak naredne sezone izađe na draft. Vjeruje da bi ovo mogla da bude ključna sezona za njegov razvoj, o čemu govori i uloga koju ima i statistika koju bilježi na prvih pet utakmica sezone.

Andrej Stojaković dao 46 poena u pobedi Ilinoisa protiv Djuka. Izvor: YouTube/SportsCenter Next

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