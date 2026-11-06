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Andrej Stojaković sada zna da je donio pravu odluku: Peđa ne može biti srećniji

Andrej Stojaković sada zna da je donio pravu odluku: Peđa ne može biti srećniji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Andrej Stojaković nastavlja da briljira u NCAA, NBA može da sačeka.

Andrej Stojaković briljira u NCAA ligi Izvor: Alan Look / Zuma Press / Profimedia

Srpski košarkaš Andrej Stojaković nastavlja sa sjajnim partijama u NCAA, a ovog puta je predvodio Ilinois do ubjedljive pobjede nad Pensilvanijom 112:70. Sve je sa tribina ispratio njegov otac, legendarni Peđa Stojaković.

Perspektivni bek je imao impresivan učinak od 25 poena, pet skokova, četiri asistencije i jednu blokadu, što je bilo dovoljno za zvanje najefikasnijeg u cijelom meču. Za dva poena je šutirao 7/14, 2/3 za tri poena, dok je sa linije penala bio nepogrešiv 5/5.

Osim Stojakovića, u pobjedničkom timu su se istakli Kventin Kolman sa 19 poena i Zavijer Zens sa 18 poena, dok je Itan Braun ostvario dabl-dabl sa 13 poena i deset skokova. Pitanje pobjednika se ni u jednom momentu utakmice nije postavljalo.

Da li je donio pravu odluku?

Andrej je odlučio da produži koledž karijeru i povuče se sa NBA drafta 2026. godine, a ako je suditi po početku sezone, donio je pravu odluku. On je jedan od najboljih pojedinaca u timu sa prosjekom od 22,5 poena, šest skokova i četiri asistencije, na šta otac Peđa mora biti ponosan.

Još uvijek čekamo njegovu konačnu odluku oko nastupa za reprezentaciju Srbije ili Grčke, a posljednje Andrejevo oglašavanje ovim povodom bilo je prije nekoliko mjeseci.

"Sastaću se sa oba tima uskoro. Ako osjetim da je to pravo, ubrzo ću odlučiti, ako ne osjetim onda ću još da čekam. Znam da do kraja juna/početak jula ima 'prozor' za kvalifikacije. Obje reprezentacije me žele. Ili ću ostati u školi ili otići u NBA. Ako ostanak znači da je bolje da se razvijam na taj način, da zadržim fokus i da ne igram za reprezentaciju, onda ću to i da uradim", poručio je Andrej.

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Tagovi

Andrej Stojaković NCAA

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