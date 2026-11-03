Pratiće se NCAA u Srbiji više nego ikad: Kusturica debitovao, zablistali Đulović i Džepina

Mladi srpski košarkaši sjajno su otvorili sezonu u NCAA.

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Sezona u NCAA je počela, a Srbija je na terenima širom SAD imala nekoliko predstavnika. Debi Nikole Kusturice za prestižni UCLA univerzitet je bio posebno propraćen, pošto se od njega očekuje najviše, ali su i Nikola Džepina i Asim Đulović ostavili impresivan učinak u pobjedama svojih timova.

UCLA je upisao jako važnu pobjedu protiv Arizone 84:75, a mladi srpski reprezentativac je odigrao čak 39 minuta u debitantskom nastupu, zabilježivši 10 poena, pet skokova, dvije asistencije, dvije ukradene lopte i tri blokade. Ipak, šut za tri poena ga nije služio pošto je imao 0/5. Zajedno sa Trentom Perijem (21 poen) bio je najzaslužniji da Arizona ne dođe do preokreta u finišu.

Nikola Kusturica, the 17 year old Serbian wonderkid of UCLA brings high level toughness, defensive length, able to play high level minutes (38 min tonight), can score on the move, has play making elite passing skills, runs the floor & shoots the 3. "Big Time Talent"- Bruce Pearl https://t.co/w5mThSnypC — Uncle Rollie (@UncleRollie_)November 3, 2026

Perspektivni srpski košarkaš Nikola Džepina je predvodio Vašington do pobjede nad Kolgejtom 90:76. Bio je najefikasniji na čitavom meču sa 27 poena i sedam skokova, dok je čak 20 poena ubacio u drugom poluvremenu.

Pobjedu je ostvario i Ilinois, za koji nastupa Andrej Stojaković, sin legendarnog Peđe. Bila je to igra mačke i miša, pošto je Ferli Dikinson deklasiran sa 120:45. Andrej nije forsirao, ali je za 20 minuta na parketu postigao 20 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

A minty fresh start to the season! https://t.co/ArVNcrL57L — Washington Men's Basketball (@UW_MBB)November 3, 2026

Asim Đulović je predvodio tim Batlera nad Lafajetom 96:60. Reprezentativac Srbije je na terenu proveo 22 minuta i postigao 19 poena, uz sjajan procenat šuta iz igre 5/7. Ako je suditi po početku sezone, budućnost srpskih igrača na američkoj sceni je svijetla...