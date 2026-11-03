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Pratiće se NCAA u Srbiji više nego ikad: Kusturica debitovao, zablistali Đulović i Džepina

Pratiće se NCAA u Srbiji više nego ikad: Kusturica debitovao, zablistali Đulović i Džepina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mladi srpski košarkaši sjajno su otvorili sezonu u NCAA.

Mladi srpski košarkaši sjajno otvorili sezonu u NCAA Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Sezona u NCAA je počela, a Srbija je na terenima širom SAD imala nekoliko predstavnika. Debi Nikole Kusturice za prestižni UCLA univerzitet je bio posebno propraćen, pošto se od njega očekuje najviše, ali su i Nikola Džepina i Asim Đulović ostavili impresivan učinak u pobjedama svojih timova.

UCLA je upisao jako važnu pobjedu protiv Arizone 84:75, a mladi srpski reprezentativac je odigrao čak 39 minuta u debitantskom nastupu, zabilježivši 10 poena, pet skokova, dvije asistencije, dvije ukradene lopte i tri blokade. Ipak, šut za tri poena ga nije služio pošto je imao 0/5. Zajedno sa Trentom Perijem (21 poen) bio je najzaslužniji da Arizona ne dođe do preokreta u finišu.

Perspektivni srpski košarkaš Nikola Džepina je predvodio Vašington do pobjede nad Kolgejtom 90:76. Bio je najefikasniji na čitavom meču sa 27 poena i sedam skokova, dok je čak 20 poena ubacio u drugom poluvremenu.

Pobjedu je ostvario i Ilinois, za koji nastupa Andrej Stojaković, sin legendarnog Peđe. Bila je to igra mačke i miša, pošto je Ferli Dikinson deklasiran sa 120:45. Andrej nije forsirao, ali je za 20 minuta na parketu postigao 20 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Asim Đulović je predvodio tim Batlera nad Lafajetom 96:60. Reprezentativac Srbije je na terenu proveo 22 minuta i postigao 19 poena, uz sjajan procenat šuta iz igre 5/7. Ako je suditi po početku sezone, budućnost srpskih igrača na američkoj sceni je svijetla...

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Tagovi

NCAA Nikola Džepina Nikola Kusturica Andrej Stojaković Asim Đulović

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