Mika Murinen konačno saznao sudbinu: "Krenule su mu suze na oči"

Finski košarkaš Mika Murinen je dobio dozvolu da igra u NCAA, pa će u sezoni pred nama nositi dres Arkanzas Rejzorbeksa

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Mladi Finac koji se oprobao u Partizanu minule sezone Mika Murinen (19) konačno je saznao da li će moći da igra u NCAA. Na kraju, Arkanzas Razorbeksi, koje vodi Džon Kalipari, biće novi dom Murinena koji je tokom ljeta živio u neizvjesnosti.

Nakon što je sa Partizanom potpisao profesionalni ugovor i nije pokazao mnogo potencijala, Murinen je riješio da karijeru nastavi na koledžu. Međutim, stvari nisu išle putem kojim se nadao, upravo zbog profesionalnog ugovora sa crno-bijelima. Fincu je bila potrebna posebna dozvola kako bi obukao dres univerzitetske lige i na kraju je uspio.

"Vjerovatno ste čuli da je Mika dobio dozvolu da igra", rekao je Kalipari. "Kakav sam samo razgovor imao s njim kada sam mogao da mu kažem: 'Dobio si dozvolu da igraš.' Zagrlili smo se, a njemu su krenule suze na oči. Kada su njegovi saigrači saznali, vidjeli ste koliko su bili uzbuđeni", rekao je.

"On nije Supermen"

Od Murinena se poslije Evropskog prvenstva očekivalo da će na terenu pokazati čaroliju, da će biti nova svjetska zvijezda, ali se sve svelo samo na pusta nadanja. Da li je u pitanju mladost, neiskustvo, neprofesionalno ponašanje koje se neprestano spominjalo, ostaće pitanje na koje ćemo tek za nekoliko godina dobiti odgovor. Dotad - Kalipari je riješio da odbrani svog novog igrača.

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"Ali dozvolite mi da svima kažem ovo. On ima 19 godina. Na kraju ove godine imaće 19 godina. On nije Supermen. Pred njim je još dug put. Dobar je igrač. Imamo mnogo dobrih igrača, ali on je mlad. Sada ga dodajemo ovoj grupi, igrača visokog 213 centimetara koji može da igra spolja i unutra. Ne voli da igra u reketu, ali može i tamo da igra i dodatno će nas učiniti boljim."

Šta je rekao Mika Murinen?

Murinen je još u aprilu znao za koji tim u NCAA će igrati, a tom prilikom posebno je govorio o slavnom treneru. "Ono što mi je posebno bilo upečatljivo kod trenera Kaliparija jeste to što je bio potpuno iskren sa mnom", rekao je Murinen tad za ESPN.

"Imao je mnogo uspjeha sa brojnim igračima koji su poslije samo jedne godine odlazili na draft, a veoma mi se dopada njegov stil rada, kako na terenu, tako i van njega. Na terenu će me mnogo gurati i zahtijevati od mene, a van terena neće odustati od mene", zaključio je Murinen.