Mika Murinen kažnjen jer je vozio bez dozvole i skoro duplo brže od dozvoljenog!

Mika Murinen ponovo je u centru zbivanja, ovog puta ne zbog košarke

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Finski košarkaš Mika Murinen, koji se nije proslavio u Partizanu, ponovo je u centru zbivanja. Razlog ovog puta nije košarka, već nedolično ponašanje van terena. Preciznije - prekoračenje brzine i vožnja bez vozačke dozvole.

Mika Murinen je kažnjen zbog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja i vožnje bez vozačke dozvole, piše "Ilta Sanomat". Ne može se reći da je košarkaš Partizana gadno prošao, pošto će platiti svega 812 evra zbog nedoličnog ponašanja, nakon što mu je izrečeno 28 dnevnih kazni, a dnevna kazna iznosi 29 evra.

Ujedno, Fincu je naloženo i da plati 60 evra nadoknadu žrtvi, pa ukupna kazna iznosi 872 evra.

Šta je uradio Mika Murinen?

Prema presudi koju je izdalo javno tužilaštvo 28. maja, Murinen je vozio putnički auto bez neophodne vozačke dozvole u ulici Makelankatu u Helsinkiju, popodne 11. maja. Igrač koji je okarakterisan kao budućnost evropske košarke zapravo je prekoračio brzinu i u zoni u kojoj je ograničenje 40 kilometara na sat vozio je 76.

Murinenu je oduzeto i tri kilometra na sat, odnosno, kako se definiše, bezbjednosni odbitak. Košarkaš Partizana je u automobilu imao jednog putnika, a policiji je predao vozačku dozvolu koja je istekla u septembru 2025.