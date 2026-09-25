logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Batini "orlići" razbili rivala: Srbija bolja od Iraka, tri gola u napadu i mirna mreža nazad

Batini "orlići" razbili rivala: Srbija bolja od Iraka, tri gola u napadu i mirna mreža nazad

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

U21 tim Srbije savladao je reprezentaciju Iraka do 23 godine sa 3:0 (1:0) u Bačkoj Topoli.

Srbija pobijedila Irak u prijateljskoj utakmici Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije do 21 godine savladala je selekciju Iraka do 23 godine 3:0 (1:0) u Bačkoj Topoli na pripremnom meču.

Sve je počelo u 32. minutu kada je fudbaler Vitorije Gimaraeš Matija Mitrović pogodio za 1:0. Odlično je počelo drugo poluvrijeme pošto je Aleksa Kuljanin dao gol za 2:0 u 48. minutu, a onda je Matija Popović dao gol za konačnih 3:0 11 minuta kasnije.

Do kraja utakmice Srbija je dominirala, imala posjed, stvarala je šanse, ali selekcija koju sa klupe vodi Zoran Bata Mirković nije uspjela da dođe do novog gola.

Prije meča izbačen Lane

Neposredno pred ovaj meč Lazar Jovanović je zbog nediscipline odstranjen iz tima odlukom Zorana Bate Mirkovića. Ipak, to očigledno nije poremetilo srpski tim, koji čeka i prijateljski meč sa Rusijom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlići Srbija Irak prijateljska utakmica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC