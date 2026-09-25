U21 tim Srbije savladao je reprezentaciju Iraka do 23 godine sa 3:0 (1:0) u Bačkoj Topoli.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije do 21 godine savladala je selekciju Iraka do 23 godine 3:0 (1:0) u Bačkoj Topoli na pripremnom meču.

Sve je počelo u 32. minutu kada je fudbaler Vitorije Gimaraeš Matija Mitrović pogodio za 1:0. Odlično je počelo drugo poluvrijeme pošto je Aleksa Kuljanin dao gol za 2:0 u 48. minutu, a onda je Matija Popović dao gol za konačnih 3:0 11 minuta kasnije.

Do kraja utakmice Srbija je dominirala, imala posjed, stvarala je šanse, ali selekcija koju sa klupe vodi Zoran Bata Mirković nije uspjela da dođe do novog gola.

Vidi opis Batini "orlići" razbili rivala: Srbija bolja od Iraka, tri gola u napadu i mirna mreža nazad Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Prije meča izbačen Lane

Neposredno pred ovaj meč Lazar Jovanović je zbog nediscipline odstranjen iz tima odlukom Zorana Bate Mirkovića. Ipak, to očigledno nije poremetilo srpski tim, koji čeka i prijateljski meč sa Rusijom.