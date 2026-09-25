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Povrijedio se Derik Vilis: Katastrofa za Partizan u drugom minutu sezone

Povrijedio se Derik Vilis: Katastrofa za Partizan u drugom minutu sezone

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Partizan je na samom startu nove sezone odmah imao probleme jer je Derik Vilis osjetio bol kada se spotakao i pao na parket, pa je morao odmah napolje.

Povrijedio se Derik Vilis Izvor: Arena sport

Nisu prošla dva minuta nove sezone, a Partizan je već imao probleme. Crno-bijeli koji već dugo traže pojačanje na poziciji četiri ostali su bez Dereka Vilisa! Na samom startu meča sa Olimpijom iz Milana pri vođstvu Partizana 2:0 povrijedio se Derik Vilis.

U tranziciji se spotakao Amerikanac koji je došao u Partizan, a nakon što je pao morao je napolje. Vidjeli smo njegovu bolnu grimasu i morao je van igre, nakon čega ga je zamijenio Nikola Tanasković.

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Derik Vilis povreda
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Derik Vilis je imao neke odlične partije na pripremama Partizana, a osim njega i Tanaskovića Partizan nema igrača kome je četvorka prvobitna pozicija.

Kapiten Žofri Lovernj, koji bi mogao da igra na tom mjestu, ne igra zbog povrede, a pod ugovorom je Džabari Parker, ali je van tima i teško da će ga vraćati Đoan Penjaroja. Vidjećemo da li je ovo neka ozbiljnija povreda ili samo nije Partizan zbog svih problema na četvorci htio da rizikuje.

Umjesto Žofrija Lovernja, na meču sa Olimpijom iz Milana kapitensku traku ponio je Karlik Džouns, a što se tiče Dereka Vilisa, on je ostao na klupi nakon što se povrijedio.

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Tagovi

KK Partizan Evroliga Derik Vilis

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