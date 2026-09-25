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Fener uzeo trofej Alimpijeviću, pa pokazao zube Evroligi: Juriće se titula i ove godine u Istanbulu

Fener uzeo trofej Alimpijeviću, pa pokazao zube Evroligi: Juriće se titula i ove godine u Istanbulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nakon što je na startu sezone Fenerbahče osvojio Superkup Turske, sada su najavili i da će i ove sezone napasti F4 i pehar.

Fenerbahče pobijedio Virtus Izvor: Arif Hudaverdi Yaman / AFP / Profimedia

Fenerbahče je počeo sezonu pobjedom! Dugo se držao u igri Virtus, ali nakon što je Trent Forest prošao u prodoru na 80 sekundi do kraja za 76:68, sve je bilo gotovo. Na kraju je bilo 78:68 nakon dosta grešaka sa obje strane u finišu.

Povela je ekipa Fenerbahčea u prvoj četvrtini, odmah se vratio Virtus i na poluvremenu su ekipe bile na posjed razlike. Ipak, u samom finišu je Fenerbahče bio koncentrisaniji i došao je do pobjede.

Šarunas Jasikevičijus je imao mnogo raspoloženih pa je Tejlen Horton Taker dao 13 poena, po 12 su imali Ševon Šilds i Vejd Boldvin, 11 uz 10 skokova Brekston Ki, a osam Vil Klajburn. Sa druge strane Kar je imao 12, Olsto 10, svi ostali su bili jednocifreni.

U prvom meču večeri Valensija je u dramatičnoj utakmici savladala Bešiktaš, dok je počelo drugo poluvrijeme utakmice Partizana i Olimpije u Beogradu.

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Tagovi

Evroliga KK Fenerbahče Virtus Bolonja

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