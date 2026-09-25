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Alimpijević gledao dramu u Istanbulu: Pogledajte kako je NBA bek promašio trojku za pobjedu

Alimpijević gledao dramu u Istanbulu: Pogledajte kako je NBA bek promašio trojku za pobjedu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Imao je šut za pobjedu Bešiktaš Dušana Alimpijevia, ali je na kraju Džejlen Nouvel promašio trojku za trijumf.

Bešiktaš izgubio od Valensije na startu Evrolige Izvor: Arena sport

Završnica za infarkt na povratku Bešiktaša u Evroligu! Na kraju meča prvog kola Valensija je pobijedila crno-bijeli tim Dušana Alimpijevića 96:94 u nevjerovatnoj završnici.

Prvo je Judžin Omoruji uspio da promaši oba slobodna bacanja nakon što je pogodio prvih šest na meču, ali mu se zatim sa druge strane revanširao Tejlor.

Ipak, nakon što je Omoruji uhvatio loptu, ostalo je 16 sekundi na satu, a iako je u tranziciji napravljena otvorena pozicija za Džejlena Nouvela, dugogodišnji NBA bek ju je promašio.

Pogledajte i kako:

Pogledajte

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Bešiktaš promašio za pobedu
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Ko je donio pobjedu?

Ti Džej Šorts je blistao sa 26 poena i bio je ključ pobjede. Nikola Mirotić je imao 13, Tejlor 12, a Sako, Rivero i Bruks po 10 poena. Kod tima Dušana Alimpijevića Nouvel i Omoruji su imali po 17, Morgan 15, a Skoti Vilbekin 12 poena.

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Tagovi

KK Bešiktaš KK Valensija Evroliga

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