Nekadašnji reprezentativac i košarkaš Partizana Nikola Lončar je istakao da su Partizanu pojačanja na poziciji četiri neophodna. A o Džabariju Parkeru nije htio previše.

Izvor: MN PRESS

Nikola Lončar je najavio da nema velika očekivanja od Partizana ove sezone, a nakon toga se osvrnuo vrlo detaljno na tim crno-bijelih. Pogotovo je istakao da je pozicija četvorke problematična, iako je pohvalio Nikolu Tanaskovića za odlične pripreme i partije u reprezentaciji Srbije.

"Ta pozicija četiri, šta da ti kažem...", rekao je u studiju "Arene sport", a onda na konstataciju da se "traže pojačanja" pričao o Džabariju Parkeru.

"Pa znam, traži se, traži se... Šta se na kraju desilo sa ovim Parkerom? On je u Beogradu, trenira i prima platu? Mora jer je potpisan ugovor, ne želi da ode. Ali, znaš, OK, možda drugi put možemo da pričamo o nečemu", rekao je Lončar.

Šta sa četvorkama?

Vidi opis Lončar odmahivao glavom u studiju: "Šta se desilo sa Parkerom, on je u Beogradu i prima platu?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Prije nego što je počeo meč Partizana i Olimpije iz Milana, na čijem se startu odmah povrijedio Derek Vilis, istakao je Lončar da na poziciji četiri nema dovoljno igrača niti dovoljno kvaliteta da se izgura sezona.

"Pozicija četiri, pet da se poboljša. Vilis i Tanasković nisu dovoljno kvalitetni da bi bili starteri tokom cijele sezone. Dobri su igrači, ali gdje god su igrali u Evroligi bili su bekap. Naš igrač, uvijek se radujem kada dođe naš igrač, odigrao je odlično pripreme i pogotovo sa reprezentacijom. Potrebno mu je samopouzdanje i podrška", rekao je Lončar.