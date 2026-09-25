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Karlik Džouns novi kapiten Partizana: Dok Vanje nema, tim u rukama najboljeg igrača

Karlik Džouns novi kapiten Partizana: Dok Vanje nema, tim u rukama najboljeg igrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Karlik Džouns je dobio kapitensku traku u meču Partizana i Olimpije Milano.

Karlik Džouns kapiten Partizana Izvor: MN PRESS

Najbolji košarkaš Partizana Karlik Džouns je dobio novu ulogu u crno-bijelom timu. Osim što je lider "parnog valjka", sad je dobio i ulogu kapitena, pa je u novoj ulozi izveo tim u prvom kolu Evrolige protiv Olimpije Milano.

Partizan je u prvom kolu elitnog takmičenja dočekao Armani, a u odsustvu povrijeđenog Vanje Marinkovića, a kako u timu nema ni Žofrija Lovernja, Karlik je dobio tu čast da bude kapiten. Karlik je od dolaska u Humsku pokazao da je lider tima, a kapitenska traka je to još jednom dokazala.

Iako su u ekipi i Arijan Lakić i Mario Nakić, kao srpski košarkaši, uloga koju Karlik ima je očigledno odnijela prevagu. Prema tome, Đoan Penjaroja nije imao mnogo dileme kad je u pitanju ova pozicija, a nema sumnje da će je Karlik opravdati na najbolji mogući način.

Ujedno, nije česta situacija da je stranac kapiten tima, pa je ova privilegija utoliko važnija za Karlika. Trebalo bi dodati i da je Džouns već bio kapiten crno-bijelih, kad je u Atini vodio Partizan.

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Tagovi

KK Partizan Karlik Džouns Evroliga

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