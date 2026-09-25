"Nek' ne igra ko se lomi": Partizanova poruka Grobarima pred dolazak u Arenu

Partizan poziva Grobare da podrže ekipu u novoj sezoni pred utakmicu protiv Armanija u Areni.

Izvor: MN PRESS

KK Paritzan oglasio se pred početak nove sezone i promotivnim video-snimkom pozvao navijače da podrže crno-bijele. Ekipa Đoana Penjaroje ovog petka "otvara" evroligašku sezonu utakmicom protiv Armanija u Beogradskoj areni.

Očekivanja navijača su, kao i uvek kada je Partizan u pitanju, na najvišem mogućem nivou. Otvaranje evroligaške sezone u krcatoj Beogradskoj areni protiv jakog protivnika iz Milana predstavljaće prvi pravi test za ovog leta pojačani sastav Đoana Penjaroje.

Meč počinje u 20.45 časova.

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