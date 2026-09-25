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Srbiju gledao 5.701 gledalac na Marakani: "Razumijemo navijače"

Srbiju gledao 5.701 gledalac na Marakani: "Razumijemo navijače"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Jako mali broj gledalaca podržao je reprezentaciju na novom početku u Ligi nacija.

Srbija Grčka 5.701 gledalac na tribinama Izvor: MN PRESS

Utakmicu Srbija - Grčka u Ligi nacija na "Marakani" gledao je 5.701 gledalac, prema zvaničnom zapisniku UEFA. Prazan je bio veliki dio tribina stadiona "Rajko Mitić" na početku novog ciklusa reprezentacije, što ne može biti iznenađenje, s obzirom na jako loše rezultata nacionalnog tima koji ne traju "od juče".

"Očekujemo da će biti više publike, očekujemo podršku, ali razumijemo navijače. I mi želimo najbolje uvijek, nadam se da će u nedjelju biti bolje", rekao je poslije meča Filip Kostić, jedan od kapitena Srbije.

Reprezentacija će i u nedjelju igrati u Ljutice Bogdana protiv Holandije i biće to još jedan veliki i težak ispit za Paunovićeve "Orlove" u Ligi nacija koja nikad nije bila važnija za tim.

Na novom takmičarskom početku, pod vođstvom Veljka Paunovića reprezentacija se vratila na "Rajko Mitić" i na najvećem stadionu u Srbiji u startu bila svjesna da bi povjerenje i vjeru navijača tek trebalo da zaradi i zasluži. Za to neće nužno biti potrebne pobjede protiv Holandije i Njemačke, koje bi bile veliko iznenađenje, ali za početak, navijači će očekivati da srpski fudbaleri počnu da rade ono što se od njih i očekuje.

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Tagovi

Srbija Grčka fudbal Liga nacija

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