logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mančester sitiju oduzimaju bodove i titule? "Krivi su za 114 od 115 optužbi"

Mančester sitiju oduzimaju bodove i titule? "Krivi su za 114 od 115 optužbi"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mančester siti bi mogao da ostane bez bodova, osvojenih titula, mogao bi da bude ozbiljno novčano kažnjen i izbačen iz Premijer lige. Istraga je utvrdila da od 115 tačaka optužbe nisu krive samo za jednu.

Da li će Mančester sitiju oduzeti bodove i titule Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Nije da se to nije znalo i ranije, ali sada "Atletik" javlja da je Mančester siti kriv! Klub je već nekoliko godina pod istragom zbog kršenja finansijskih propisa, a kako se navodi u tekstu "Mančester siti je kriv po skoro svim tačkama optužnice". U vrijeme obuhvaćeno istragom klub je sa Pepom Gvardiolom na čelu osvojio tri Premijer lige, dva FA kupa, četiri Liga kupa i jedan Komjuniti šild.

U novembru 2024. godine je prijetilo čak i izbacivanje iz lige Mančester sitiju i tada je Pep Gvardiola rekao da će ostati u klubu čak i to da se desi. Ipak nije bilo nikakvih sankcija, čak je u posljednjem prelaznom roku Siti potrošio skoro 500.000.000 funti. Siti je kriv u 114 od 115 slučajeva, tako da kazna slijedi.

A kakve ih sada kazne čekaju?

Postoji mnogo opcija za kaznu za kršenje brojnih pravila od strane Mančester sitija. Variraju od opomena, novčanih kazni, preko oduzimanja bodova do izbacivanja iz Premijer lige. Takođe je moguće retroaktivno oduzeti bodove, što bi značilo da bi Mančester sitiju mogle biti oduzeti titule. Ipak, tome advokati ne pridaju veliku šansu.

Siti je 2021. godine titulu uzeo sa 12 bodova više od Junajteda, tako da bi tu svakako bili bezbjedni. Ipak godinu dana kasnije su imali samo bod više od Liverpula, 2023. pet više od Arsenala, a 2024. dva više od "tobdžija."

Šta kažu iz kluba?

"Postupak Premijer lige i dalje traje, pri čemu je potrebno završiti još značajne dijelove procesa, a sve je podložno strogoj povjerljivosti. Shodno tome, stav Mančester Sitija ostaje isti kao u saopštenju kluba iz februara 2023. godine. Klub se tokom osam godina savjesno pridržavao propisanog postupka, polazeći od toga da će se Upravni odbor i izvršno rukovodstvo Premijer lige ponašati kao nezavisni, nepristrasni i pravični regulator, bez uticaja bilo kakvih stranačkih interesa", naveli su iz Sitija na upit "Atletika".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Mančester siti fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC