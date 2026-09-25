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Ruskinja donijela zlato Srbiji: Kristina Kuluhova je šampionka Evrope!

Ruskinja donijela zlato Srbiji: Kristina Kuluhova je šampionka Evrope!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Kristina Kuluhova postala je šampionka Evrope u kategoriji do 60 kilograma.

Kristina Kuluhova osvojila zlato na prvenstvu Evrope Izvor: MN PRESS

Nije Sara Ćirković jedina srpska bokserka koja je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu u Sofiji. Sada je i sjajna Kristina Kuluhova uspela da u kategoriji do 60 kilograma postane prvakinja Evrope. 

Ona je prvi savladala Miroslavu Jedinakovu iz Slovačke, zatim Tatjanu Dovhai iz Ukrajine, Donjetu Sadiku u polufinalu i na kraju je pobijedila Stelin Grosi iz Francuske. Tako je, poput Sare Ćirković, odbranila zlato iz Beograda od prije dvije godine. 

"Danas sam boksovala finale protiv Francuskinje koja je jako dobra bokserka, jako pametna. Boksovale smo i na Mediteranskim igrama, sada sam ja pobijedila. Jako sam srećna, hvala svima na podršku. To je to", rekla je Kristina Kuluhova. 

Kristina Kuluhova je Ruskinja koje je 2024. godine došla u Novi Pazar i krenula da radi sa trenerom Alanom Bičenovom. Nastupa od tada pod srpskom zastavom. Rođena je 14. jula 2003. godine, a nedavno je nastupila i na Svjetskom prvenstvu u Nišu. 

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Boks Kristina Kuluhova

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