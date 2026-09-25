Hrvatska razbila Srbiju: "Izvlačimo pouke, radimo, pa ćemo da vidimo"

Rukometašice Srbije ređaju poraze na "Trofeju Makedonije", ali selektorka Sandra Kolaković ne očajava.

Izvor: MN PRESS

Nakon poraza od Makedonije 29:21 na startu "Trofeja Makedonije", sada je Srbiju savladala i Hrvatska. Još ubjedljivije, pošto je na kraju bilo 28:15 za rivalke. Značajno podmlađeni tim Srbije nije mogao da se nosi sa seniorskim selekcijama komšija, a turnir će se završiti mečom sa Crnom Gorom.

Makedonke su do pobjede vodile Ristovska sa sedam golova i Jankulovska sa četiri, dok su kod Srbije najbolje bile Vasić sa sedam i Otašević sa pet. Sada je Hrvatsku Vuković predvodila sa sedam golova, Simara je imala pet, dok su kod nas Vasić i Knežević dale po tri gola.

Šta kažu iz srpskog tabora?

"Iako je utakmica završena dvocifrenim porazom, iako u drugom poluvremenu jedan duži period nismo dale gol, mnogo sam srećna što je ekipa imala jednu dobru energiju i žar. Igrale smo protiv mnogo kvalitetnijeg protivnika, mučile smo ih, i u napadu i u odbrani. Ovo je sada neka druga priča, izvlačimo pouke, učimo, radimo i da vidimo ko će se kroz još jednu sljedeću utakmicu nametnuti da budu u seniorskoj reprezentaciji. Protivnik je Crna Gora, najjača ekipa na turniru, da tako kažemo. Tako je, kako je, ne spremamo se za protivnike, radimo sopstvene analize i ispravljamo greške i otklanjamo ono što nije dobro. Protiv ovako kvalitetnog protivnika ulazimo sto odsto, vjerujem da su sve igračice zdrave i da ćemo pružiti možda malo bolji otpor", rekla je Sandra Kolaković.

"Pokazale smo koliko možemo kad smo zajedno, posebno u prvom poluvremenu, gdje je stvarno sve funkcionisalo veoma dobro, posebno u odbrani. Iako smo imale malo vremena da se spremimo za utakmicu, pokazale smo da možemo zajedno sve. Generalno rezultat nije sjajan, ali ovaj turnir jeste tu da nam pokaže ko koliko može, gdje smo i na čemu treba više da radimo, tako da sve u svemu, mnogo je bila bolja utakmica nego ona prva i više smo se borile. Imale smo veću energiju, želju, to smo i pokazale na terenu i nadam se da se to i vidjelo", istakla je Jelena Knežević.