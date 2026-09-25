Sara Ćirković ponovo pokorila Evropu! Bokserka iz Republike Srpske osvojila zlato u Sofiji

Rođena Bratunčanka osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu Evrope u Sofiji.

Izvor: Dusan Milenkovic

Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković odbranila je titulu prvaka Evrope, nakon što je danas u finalu prvenstva u Sofiji savladala Pihle Kaivo Oje iz Finske!

Ćirkovićeva je u svojoj kategoriji do 54 kilograma osvojila zlato i na prethodnom šampionatu Evrope u Beogradu, koje je održano 2024. godine.

Sara Đirković je iz Bratunca, a član je Bokserskog kluba "Obilić TRB" iz Zvornika.

Ćirkovićeva je ranije predstavljala Srbiju na Olimpijskim igrama 2024. godine, a uspjesi iz ove godine su garant dobrom ulasku u novi olimpijski ciklus.

(mondo.ba/SRNA)

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