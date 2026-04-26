Sara Ćirković osvojila srebro na Svjetskom kupu u Brazilu

Sara Ćirković osvojila srebro na Svjetskom kupu u Brazilu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor SRNA
0

Srpska bokserka Sara Ćirković je vicešampionka na Svjetskom kupu u Brazilu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mlada Bratučanka poražena je u nedjelju u finalu od Kineskinje Junman Gan rezultatom 3:2 u kategoriji do 54 kilograma i okitila se srebrnom medaljom.

Sara Ćirković je prethodno na putu do finala pobijedila Argentinku Melani Martinez, Brazilku Tati de Žezus, Irkinju DženiFer Lihejn i Vidad Bertal iz Maroka, prenijela je agencija Srna.

Srpska bokserka je na turniru u Brazilu osvojila prvu medalju za Srbiju u takmičenjima pod okriljem Vorld boksinga.

Svjetski kup je prilika za osvajanje bodova za Vorld boksing rang-liste, a ti bodovi imaće ulogu i u kvalifikacijama za Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.

(MONDO/Srna)

