Sara Ćirković osigurala medalju na Svjetskom kupu u Brazilu!

Autor Nebojša Šatara
Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se u polufinale Svjetskog kupa u Brazilu!

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Bokserka iz Bratunca je u četvrtfinalu u bantam kategoriji, do 54 kilograma, ubjedljivo savladala Dženifer Lihejn iz Republike Irske i time osigurala medalju na prvom velikom takmičenju pod pod okriljem " World Boxinga".

Bila je ovo treća pobjeda mlade Bratunčanke u četiri dana takmičenja, kojom se revanširala Irkinji za poraz na Evropskim igrama i obezbijedila bronzu na ovom prestižnom takmičenju u Brazilu.

U borbi za plasman u finale i priliku da se bori za zlato na Svjetskom kupu u Brazilu Sara će snage odmjeriti sa rivalkom koju odlično poznaje i kojoj takođe duguje revanš. Riječ je o Marokanki Vidad Bertal od koje je izgubila u polufinalu IBA Svjetskog prvenstva u Nišu 2025.

Srbija u Brazilu ima još jednu predstavnicu - Kristinu Kuluhovu, koju u petak očekuje četvrtfinalni meč sa Kineskinjom Ju Tian.

Rezultati na Svjetskom kupu imaju ogroman značaj za rang listu World Boxing, koja će biti ključna za određivanje nosilaca na predstojećim velikim takmičenjima, uključujući kvalifikacije i Olimpijske igre u Los Angeles 2028.

Nakon Brazila, karavan Svjetskog kupa seli se u Kinu, gdje će se drugi turnir održati od 15. do 20. juna u Guijangu, dok će veliko finale biti organizovano u Taškentu od 25. novembra do 2. decembra.

(MONDO)

