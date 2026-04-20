Sara Ćirković u osmini finala Svjetskog kupa

Autori Dragan Šutvić Autori mondo.ba/SRNA
Srpska bokserka plasirala se među 16 najboljih na smotri u Brazilu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Reprezentativka Srbije u boksu Sara Ćirković plasirala se u osminu finala Svjetskog kupa koji se održava u Brazilu. Rođena Bratunčanka je danas u prvom kolu Svjetskog kupa u kategoriji 54 kilograma savladala Argentinku Melani Martinez rezultatom 5:0.

U osmini finala srpska bokserka će se takmičiti protiv domaće predstavnice Tatijane de Žezus, a meč je u planu u srijedu, 22. aprila.
Svjetski kup se održava u brazilskom gradu Foz-do-Iguasu u organizaciji asocijacije "World boxing".

Iz Bokserskog saveza Srbije navode da Svjetski kup nosi ogroman značaj - ne samo zbog medalja, već i zbog bodova za rang listu ovog tijela.

Ta rang lista će, kako ističu, igrati ključnu ulogu u određivanju nosilaca na najvećim takmičenjima, uključujući i Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine.

(mondo.ba/SRNA)

