logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Het-trik" zlatnih medalja: Sara Ćirković je ponovo evropska šampionka!

"Het-trik" zlatnih medalja: Sara Ćirković je ponovo evropska šampionka!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Bokserka iz Bratunca Sara Ćirković, koja se takmiči pod zastavom Srbije, osvojila je tri zlatne medalje zaredom na šampionatima Evrope u olimpijskom boksu za mlađe seniore (U-23).

30.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sara je u dosadašnjoj karijeri u svim uzrastima pet puta postajala šampionka Evrope, a posljednje zlato osvojila je u ponedjeljak u jermenskom Jerevanu.

Srpkinja je najprije savladala Jermenku Lusju Avetisjan jednoglasnom sudijskom odlukom, da bi danas bila bolja od Ruskinje Darje Pantalejeve.

"Sara posjeduje rijedak dar i postigla je potpuni trijumf talenta, posvećenosti, vještine i virtuoznosti, pravilnog doziranja svoje eruptivnosti, izdržljivosti, smirenosti, fokusa i kontrole", saopšteno je iz njenog kluba Obilića.

Inače, bokserka iz Bratunca je u ovom uzrastu ranije osvajala zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2023. godine u Budvi, a potom i godinu kasnije u Sofiji, pa je na oba takmičenja proglašena najboljom takmičarkom.

(MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sara Ćirković Boks

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC