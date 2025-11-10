"Het-trik" zlatnih medalja: Sara Ćirković je ponovo evropska šampionka!

Bokserka iz Bratunca Sara Ćirković, koja se takmiči pod zastavom Srbije, osvojila je tri zlatne medalje zaredom na šampionatima Evrope u olimpijskom boksu za mlađe seniore (U-23).

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sara je u dosadašnjoj karijeri u svim uzrastima pet puta postajala šampionka Evrope, a posljednje zlato osvojila je u ponedjeljak u jermenskom Jerevanu.

Srpkinja je najprije savladala Jermenku Lusju Avetisjan jednoglasnom sudijskom odlukom, da bi danas bila bolja od Ruskinje Darje Pantalejeve.

"Sara posjeduje rijedak dar i postigla je potpuni trijumf talenta, posvećenosti, vještine i virtuoznosti, pravilnog doziranja svoje eruptivnosti, izdržljivosti, smirenosti, fokusa i kontrole", saopšteno je iz njenog kluba Obilića.

Inače, bokserka iz Bratunca je u ovom uzrastu ranije osvajala zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2023. godine u Budvi, a potom i godinu kasnije u Sofiji, pa je na oba takmičenja proglašena najboljom takmičarkom.

(MONDO)