Sara Ćirković pred 21. rođendan postala svjetski profi-šampion: "San je dosanjan, pripadam herojskom narodu!"

Bokserka iz Bratunca sumirala je utiske nakon osvojene titule svjetske profi-šampionke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Profesionalni svjetski šampionski pojas dva dana prije 21. rođendana hrabro, viteški, jedinstveno, briljatnim boks plesom osvojila je srpska heroina plemenite vještine Sara Ćirković.

Nakon evropske i svjetske juniorske titule, aktuelnih evropskih zlatnih medalja u seniorskom olimpijskom boksu i u konkurenciji do 22 godine, bronze na prvenstvu svijeta u amaterskom boksu, sada je Sara Ćirković stala i na svetski profesionalni pijedestal.

IBA "Noć šampiona", veliki spektakl u profi boksu, održan je u banjalučkoj dvorani Borikl. Imali smo priliku da vidimo devet vrhunskih boks mečeva u kome su snage odmerili bokseri i bokserke koji iza sebe imaju bar jednu evropsku, svjetsku ili olimpijsku medalju.

U borbi večeri, u sudaru dve dame, dvije vrhunske svjetske bokserke, Sare Ćirković i Francuskinje Roman Mulai u kategoriji do 53.5 kilograma, u meču koji je brojao deset rundi po dva minuta, repertoarom vrhunskih udaraca, fantastičnom kretnjom, hrabrošću, energijom šampiona Ćirkovićeva je zasluženo stigla do pobjede i naslova profesionalne IBA šampionke svijeta.

"San je dosanjan. Vrijedno smo radili moj trener Mirko i ja, cijeli naš tim, da bismo došli do ovog rezultata. Posljednjih mjesec dana žestok tempo, odnosno nastavak velikog rada koji smo imali tokom priprema za Svjetsko prvenstvo koje je održano u martu u Nišu. Iako su mnogi smatrali da je ovo veliki zalogaj za mene, da odmah nakon svjetskog šampionata boksujem nešto što do sada nisam nikada, profi meč i deset rundi, znala sam da ja to mogu i znam da sam rođena da živim i volim boks svim svojim srcem i da ništa osim pobjede ne priznajem kao rezultat. Meč je bio zahtjevan, protivinica izuzetno motivisana i pripremljena, ali ja sam bila spremila moj šampionski ples za koji sam bila sto posto uvjerena da ga ne može poljuljati i slomiti", počinje priču gracija srpskog boksa Sara Ćirković.

Vidi opis Sara Ćirković pred 21. rođendan postala svjetski profi-šampion: "San je dosanjan, pripadam herojskom narodu!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 10 / 10

Tokom priprema za IBA "Noć šampiona", Sara je najavljivala da je spremna za trijumf, ali sve ono šta je prolazilo kroz njenu glavu i srce ostavila je da kaže nakon velike pobjede.

"Da, prvo sam željela da odradim posao u ringu, da Republici Srpskoj u kojoj sam rođena i Srbiji za koju boksujem i koje neizmjerno volim, za koje smatram da su jedna zemlja, jer to je jedan narod, donesem ovu svjetsku titulu. Znate, kad imate takav profesionalni put kakav imam ja, onda dolazite do tačaka na kojima vidite da imate Božiji dar i put, da ste dio istorije svog naroda i da morate da stanete svim snagama i srcem uz svoj narod. Još od svjetske juniorske titule želja mi je da odem i posjetim manastire u južnoj srpskoj pokrajini. Sada, kao svjetska profesionalna šampionka iz Banjaluke gledam ka Kosovu i Metohiji, uskoro ću put svete srpske zemlje, da moje srce bude puno i kompletno", ističe Ćirkovićeva.

Srpkinje su poznate po svojoj hrabrosti, po vrhunskim rezultatima u sportu na svjetskom nivou, sada je i Sara u toj elitnoj grupi koja ulazi u zlatne stranice srpske istorije.

"Pripadam herojskom narodu. Kroz vijekove prolazili smo razne golgote i u tim golgotama uz muškarce koji su pokazali da im nema ravnih na planeti po junaštvu, žene su isto tako pokazale da su od čelika, braneći kućni prag, boreći se za opstanak porodice. Srpske žene su, što je na djelima dokazano, heroine života, ne priznaju kukavičluk i nemaju straha ni pred kakvim zadatkom, satkane su od hrabrosti i istrajnosti. Ponosna sam na moj narod i srećna što kroz moju profesiju mogu pokazati cijelom svijetu koliko je naše srce i snaga i da smo baš kao što je boks plemenita veština i mi isti takvi. U danu kada sam osvojila najveću titulu do sada, obilježeno je 80 godina od proboja logoraša iz koncentracionog logora Јasenovac u kome je mučki ubijeno 500.000 Srba, zato ja ovu moju titulu posvećujem svim stradalim Srbima i još jednom ističem iz Banjaluke gledam ka Kosovu i Metohiji", zaključila je Ćirkovićeva.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)