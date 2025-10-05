Sara Ćirković upisala drugu pobjedu u profesionalnom boksu: Protivnici ni gram nade (VIDEO)

Bokserka iz Bratunca imala uspješan nastup u Minhenu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sara Ćirković stigla je do druge profesionalne pobjede u karijeri. Bokserka iz Bratunca, nastupajući za zvornički Obilić, savladala je Leirin Flores iz Venecuele, a meč u Minhenu održan je u bantam kategoriji (do 53,525 kilograma), u šest rundi po dva minuta.

Mlada šampionka, najbolja sportistkinja Republike Srpske za 2024. godinu, koja nastupa pod zastavom Srbije, nije protivnici pružila ni gram nade da može doći do pobjede.

"Sara je u okršaj sa iskusnom i starijom protivnicom ušla potpuno spremna i već u prvoj rundi uspjela je da potvrdi svoju vještinu i odmjerenost, na propisnoj distanci, dirigujući tempo svojim direktima i krošeom, uz podršku publike. Flores je ubrzala svoj ritam u trećoj rundi, ali u realizaciji nije bila briljantna. Sara je uspješno izbjegavala taktiku koji nameće Flores poludistancom i bliskim kontaktima. Utisak da rivalka nijednog trenutka nije narušila Sarine izglede za pobjedu nije nas napuštao do posljednje runde, a njena reputacija ni učinak u profesionalnoj karijeri, u ovom meču nisu nimalo uzdrmali našu boksersku zvijezdu", saopšteno je iz BK Obilić.

Dodaje se da će Sari Ćirković ovaj trijumf biti od izuzetne važnosti za nastavak karijere.

"Pobjeda briljantne Sare Ćirković obradovala je sve njene poštovaoce, a tokom prvog obraćanja zahvalila se svima u areni i pored televizijskih ekrana na podršci. Težak meč, u šest napornih rundi, protiv izuzetne protivnice, Saru je prekalio i učvrstio u namjeri da, pored nastupa u olimpijskom boksu, nastavi svoju profesionalnu karijeru."