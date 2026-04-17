Preminuo legendarni bokser "El Maestro"

Nebojša Šatara
Poznati bokser Migel Kanto preminuo je u 79. godini.

Poznati bokser iz Meksika Migel Kanto preminuo je u 79. godini. Kanto je bio član Kuće slavnih, što dovoljno dokazuje o kakvom legendarnom sportisti je riječ.

Tokom karijere bio je poznat po nadimku "El Maestro" i bio je jedan od najboljih boksera u svojoj generaciji. Nije važio za boksera koji nokautima završava meč, ali je 15 susreta završio prekidima. Krasili su ga izuzetna tehnika, kretanje i taktička inteligencija.

Profesionalnu karijeru je započeo 1969, a vrhunac slave dostigao je sredinom naredne decenije. Bio je svjetski prvak, pošto je 1975. savladao Japanca Šojija Ogumu i tako je započeo dominaciju u lakoj kategoriji. I neprikosnovenost nije samo riječ - ona je sprovedena u djelo. Čak 14 puta odbranio je pojas, a uspio je da savlada i velike rivale kao što je Beruli Gonzales. Ovom pobjedom Meksikanac je učvrstio mjesto najboljeg borca u svojoj kategoriji svih vremena.

Kanto je titulu izgubio 1979, kad je Park Čan-hi bio bolji u tijesnoj borbi. Ovaj poraz ujedno je značio i pad blistave karijere. Meksikanac je otišao u penziju 1982, a ostaće upamćen impresivni skor od 61 pobjede, devet poraza i četiri remija. Zahvaljujući uspjesima koje je nizao, 1998. postao je član Kuće slavnih, a eminentni "Associated Press" proglasio ga je jednim od najboljih boksera u lakoj kategoriji u 20. vijeku.

"Izgubili smo istinskog velikana. Migel Kanto je nezamjenjiv. Zauvek će činiti Meksiko i svijet boksa jako, jako ponosnima. Pokazao nam je put. Kakav stil, kakva lukavost, kakva vještina, kakva hrabrost, kakva odlučnost, kakav profesionalizam", stoji u objavi Svjetskog bokserskog saveza.

