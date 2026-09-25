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Makedonski selektor: "Komšije probale da nam uzmu Gaštarova, ali ja sam mu dao riječ"

Makedonski selektor: "Komšije probale da nam uzmu Gaštarova, ali ja sam mu dao riječ"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selektor Sjeverne Makedonije Goce Sedloski pričao je o Mateju Gaštarovu i njegovom predstojećem debiju u dresu reprezentacije.

Goce Sedloski o Mateju Gaštarovu Izvor: Fabio Fagiolini/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Matej Gaštarov će u narednim danima debitovati za Sjevernu Makedoniju. Prvu šansu imaće u subotu protiv Švajcarske, a zatim i u mečevima sa Slovenijom 29. septembra, Škotskom 3. oktobra i Švajcarskom opet 6. oktobra. Pred te mečeve selektor Goce Sedloski je istakao da je impresioniran Gaštarovom i da je i ranije znao da će zvati defanzivnog vezistu Crvene zvezde.

"Impresionirao me je igrama u mladoj reprezentaciji i rekao sam mu da će dobiti poziv u seniorski tim ako bude igrao za klub redovno. To se desilo i on zaslužuje da bude ovdje. Defintiivno će dobiti šansu u narednim mečevima, ali da li će to biti protiv Švajcarske ili na nekom narednom ostaje da se vidi", rekao je Goce Sedloski pred meč. 

Šta je ranije pričao?

Matej Gaštarov se probio u prvi tim kod Alberta Rijere, a prije toga je bio redovan u mlađim selekcijama Makedonije gde ga je i primetio Goce Sedloski. I tada mu je obećao poziv.

"Pričao sam sa Matejem i rekao mu da ću ga zvati i prije nego što će "eksplodirati" u Crvenoj zvezdi. Jedva čekam da ga vidim, imamo pet dana treninga i radićemo taktički. Vidim ga u sredini terena, ali on je svestran igrač i može da igra na više pozicija. Komšije su probale da ga uzmu, ali kada sam pričao sa njim rekao mi je: 'Jedva čekam da igram za Makedoniju'", rekao je on. 

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Tagovi

Goce Sedloski Matej Gaštarov Sjeverna Makedonija fudbal

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